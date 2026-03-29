חברת ארקיע הודיעה היום (ראשון) כי בעקבות שינוי מדיניות של הרשויות בירדן, מספר טיסות שתוכננו לצאת מעקבה לאירופה ובנגקוק יבוטלו.

בעקבות ביטול הטיסות, מאות ישראלים נתקעו בנמל התעופה בעקבה. לפי החברה, הרשויות במדינה לא מאשרות חלק מהטיסות המופעלות באמצעות מטוסים אירופים.

בישראל קיבלו בהפתעה את ההחלטה של הירדנים לא לאפשר הוצאת טיסות שנסגרו מראש ומתקיימות שיחות בין גורמי המקצוע והביטחון מהצד הישראלי עם הצד הירדני בניסיון למצוא פתרון מיידי.

אחד ממאות הישראלים שנתקעו בעקבה תיאר את המצב בשיחה עם חדשות 12. "אין כאן נציג של ארקיע או כל נציגות ישראלית אחרת, אין כאן מים או מזון. אנשים בייאוש מוחלט יושבים על הרצפה וילדים בוכים. הטיסה המקורית היא לבנגקוק וגם ככה נדחתה מספר פעמים. אנשים הפסידו אלפי דולרים על טיסות המשך ומלונות. פניתי לחמ"ל של משרד החוץ והם לא יודעים כיצד לסייע".

חברת ארקיע מסרה כי "בעקבות שינוי המדיניות המיידי והבלתי צפוי, ובהיעדר אישורים רגולטוריים בזמן אמת, מספר טיסות שתוכננו לצאת מנמל התעופה בעקבה אינן מאושרות להפעלה. כתוצאה מכך, ארקיע נאלצת לבטל חלק מהטיסות מנמל זה עד להודעה חדשה".

החברה עדכנה כי חלק מהפעילות שלה תעבור לנמל התעופה בטאבה, בהתאם לאפשרויות התפעול והאישורים הנדרשים. "החברה מתנצלת בפני לקוחותיה על חוסר הנוחות ומדגישה כי מדובר בהחלטות שאינן בשליטתה, בתקופה מורכבת במיוחד לענף התעופה".