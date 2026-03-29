הזמר ישי ריבו הוציא שיר חדש לקראת חג הפסח ובצל המלחמה תחת השם "לא לחינם".

"לכבוד חג הפסח, אני משתף אתכם בשיר חדש מילים של אור ושל תקווה שמלוות אותי כבר תקופה", כתב ריבו והוסיף "בתקופה שהשמים שלנו צבועים מידי יום ולילה במטחים של העומדים עלינו לכלותינו וכמו בכל דור ודור שוב אנחנו עדים כמה הקב"ה מצילנו מידם".

"כשעבדתי על השיר", סיפר, "לא תיארתי לעצמי כמה רלוונטי הוא יהיה לתקופה כשאנחנו רואים בבירור מי האור ומי רוצה להחשיך תוך כדי שגם העולם כולו מתחיל להתברר ולהתבהר. וכמה האתגרים שלנו כיחידים וכעם הם לא לחינם".

"אני מקדיש אותו לחיילים הגיבורים שלנו שנמצאים שם עבורנו כל הזמן, לפצועים שלנו שבע"ה תתחזקו ותשובו הביתה בקרוב, לתושבי הצפון האריות שהלב של כולנו יוצא אליכם, ולכל עם ישראל המדהים שלנו, שמוקפץ שוב ושוב למקלט ולממ"ד", סיכם הזמר.