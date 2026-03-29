לקרן הפיצויים במס רכוש הוגשו מתחילת המלחמה 21,552 תביעות בגין נזק לרכוש, מהן 14,190 תביעות בגין נזק למבנה, 2,099 בגין נזק לתכולה וציוד, 4,798 בגין נזק רכב ו-465 בגין נזק אחר.

מבין התביעות שהוגשו מאז ה-28 בפברואר, 17,670 הן תביעות שבהן כבר ביקר שמאי במקום ואמד את הנזק או תביעות שהוגשו במסלול המהיר שבו אין צורך בביקור שמאי (82% מכלל התביעות).

בחלוקת התביעות לפי יישובים בולטים, בתל אביב-יפו הוגשו 4,489 תביעות, בבאר שבע 2,840, בערד 2,005, בבית שמש 1,390 ובדימונה 1,282. ערים נוספות ברשימה הן פתח תקווה (778), ראשון לציון (538), רמת גן (500), בני ברק (473) ורמלה (343). בחלוקה לפי מוקדים אזוריים, מוקד תל אביב מרכז 9,359 תביעות, אשקלון 8,330, עכו 2,445, טבריה 931, ירושלים 440 ואילת 47 תביעות.

נכון להיום (ראשון) פועלים 74 צוותים של קרן הפיצויים ברחבי הארץ. 35 מהצוותים נמצאים באזור ערד, דימונה, בית שמש ואשתאול, 23 מהצוותים באזור המרכז ועוד 12 צוותים באזור הצפון. בנוסף, 4 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים ומסייעים להם בהגשת תביעות.

בקרן הפיצויים מזכירים כי ישנה אפשרות להגשת תביעה במסלול מהיר בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ש"ח. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 3,198 תביעות במסלול זה.