בישיבת הר הבית פתחו את האפשרות לציבור הרחב להימנות על חבורת קורבן פסח. מאות יהודים כבר רכשו מנוי מתוך רצון לחדש את המצווה בליל הסדר הקרוב.

רבים שואלים: האם אנו מתכוונים לכך ברצינות? האם באמת ניתן להקריב קורבן פסח בימינו?

התשובה היא: כן!

כבר היום קיימת האפשרות ההלכתית והמעשית לחדש את אחת המצוות המרכזיות והחשובות ביותר בתורה: קורבן פסח.

כמובן, ישנם פרטים הלכתיים שצריך ללמוד ולהכין ואין כאן המקום לפרטם, אך הדבר בהחלט אפשרי - ו"לא בשמיים היא"! הדבר הנדרש מאיתנו הוא שכולנו נאמין ונחפוץ באמת לקיים את המצווה: נלמד את פרטי ההלכות, נדרוש משליחי הציבור שלנו לאפשר את הקמת המזבח והקרבת הקורבן, ונכין את עצמנו לעלות לירושלים. בזכות הקרבת קורבן פסח נזכה לגאולה שלמה ברחמים.

שו"ת רבני הישיבה:

מהן הזכויות המוקנות לי על ידי ההתמנות לקורבן הפסח?

כל מי שנמנה על הקורבן מקבל זכות וחלק בבהמות שהופרשו לצורך המצווה. בעת הבאת הקורבן, יוקצה עבורו בשר המיועד לאכילת קורבן הפסח.

אילו פעולות נוקטת הישיבה לצורך כך?

הישיבה משגרת בודקים מיומנים בבדיקת כבשים המיועדים למצווה. אלו יסומנו בסימן היכר מיוחד וימתינו ליום י"ד בניסן להקרבתם בפועל.

מהו מספר הכבשים שייבדקו על ידי הישיבה?

הבדיקה תיעשה בהתאם למספר המנויים, כך שיוקצה לכל אחד לפחות שיעור 'כזית' מהבשר הראוי לאכילה. החישוב כולל תוספת מעבר לשיעור ה'כזית' לאדם, כדי למנוע מצב שבו בשל טעות כלשהי יישאר משתתף ללא חלק בקורבן.

מי רשאי להימנות על הקורבן?

כל אדם המסוגל לאכול 'כזית' בפרק זמן של 'כדי אכילת פרס' (כ-7 דקות) - מנער ועד זקן, נשים וטף, ואפילו תינוק המסוגל לאכול כזית בשר צלי בפרק הזמן האמור.

