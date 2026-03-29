תיעוד תקיפת המחבלים דובר צה"ל

כוחות צה"ל פעלו הלילה (ראשון) במרכז רצועת עזה וחיסלו חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס.

על פי הודעת צה"ל, הכוחות זיהו את המחבלים פועלים במרחב ותקפו אותם באופן מיידי להסרת האיום על הכוחות הפרוסים בשטח.

באירוע נוסף ומשמעותי שהתרחש אמש, חיסלו לוחמי חטיבה 188 את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה. אבו רידה הוא מחבל שנעצר במהלך המלחמה בשל מעורבותו בטרור, ושוחרר רק לאחרונה במסגרת מבצע 'כנפי דרור'

מאז שחרורו, הפר אבו רידה באופן שיטתי את תנאי ההסכם. בין היתר, הוא חצה מספר פעמים את "הקו הצהוב", העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום ממשי על כוחות צה"ל הפועלים באזור.

בצה"ל הדגישו כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".