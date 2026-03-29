היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, פנתה הבוקר (ראשון) למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה לקבלת השלמות ונתונים נוספים בטרם תגובש המלצה סופית לנשיא המדינה יצחק הרצוג בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במרכז הפנייה עומדת הבקשה לבחון תקדימים משפטיים שבהם הופעלה סמכות החנינה עוד בטרם הסתיים ההליך הפלילי.

בין היתר, התבקשה המחלקה לסקור מקרים שנגעו למחוות מדיניות או עסקאות לשחרור חטופים, תוך בחינת עצם הפעלת הסמכות תוך כדי ניהול משפט, על אף הפערים המובהקים בין המקרים.

בנוסף, ביקש בית הנשיא הבהרות בנוגע לפערים שנמצאו בין חוות הדעת השונות שהוגשו בנושא, והעביר למחלקת החנינות את פניות הציבור הרבות שהתקבלו בבית הנשיא לצורך ניתוח מעמיק של העמדות השונות בציבור.

מבית הנשיא נמסר כי מדובר בהליך מקצועי שגרתי וכי אין בפנייה "כדי ללמד על עמדה כלשהי ביחס לבקשה".

עוד צוין כי ישנה הערכה רבה לעבודתה היסודית של מחלקת החנינות, וכי לאחר קבלת ההתייחסות המבוקשת יימשך הטיפול בבקשה בהתאם לנהלים המקובלים.