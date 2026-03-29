כוכב חדש במשפחת רזאל: הזמר והיוצר אהד ון־לואן, בנה של הזמרת ריקה רזאל ואחיינם של הזמרים אהרן ויונתן רזאל, פרסם היום (ראשון) את שירו החדש "אני מאמין", שיר אמונה אישי שליווה אותו במשך שנים ארוכות וכעת יוצא לאור לראשונה.

בשיחה עם ערוץ 7 הוא מספר כי מדובר ביצירה שלא נולדה ברגע אחד, אלא הלכה והתעצבה לאורך תקופות שונות בחייו - בעיקר סביב רגעים של כאב, אובדן ותקווה. "אני הולך עם השיר הזה כבר כמה שנים טובות", מספר ון־לואן, "כשאני שר אותו אני חושב גם על הפן האישי וגם על הפן הכללי".

הוא לא פעם חשב להקליט את השיר דווקא לאחר אירועים מטלטלים. "חשבתי להקליט אותו אחרי פיגועים שאנשים קרובים נרצחו, אחרי השביעי לעשירי, אחרי שבן דוד שלי נהרג בתאונה".

לצד זאת, היו גם רגעים שבהם חש כי הגאולה כבר ממש בפתח. "אפילו היו פעמים שחשבתי שפספסתי את ההזדמנות ולא אוציא אותו כבר כי המשיח כבר פה", והוסיף: "לצערי התבדתי".

ון־לואן מתאר את השיר כתפילה אישית עמוקה, הנוגעת ברצון לקשר ישיר ובלתי אמצעי עם הקב"ה. "כשאני מנגן אותו לעצמי כל פעם אחרי משבר אני חושב על הגאולה הפרטית שלי, כמה אני מחכה לה".

עוד הוסיף: "כמה אני רוצה כבר ערוץ ישיר עם ריבונו של עולם. ללא מסכות וללא חוצצים. להרגיש אותו פה איתי". השיר, המבוסס על נוסח י"ג עיקרי האמונה, מבטא את האמונה המתחדשת דווקא מתוך ההתמודדות. "אני מאמין שהגאולה תבוא, וכל פעם שר עוד ומקווה ומאמין יותר".

את דבריו חתם במסר של תקווה: "וכגדול האמונה כך גודל הישועה. בציפייה לגאולה שלמה".