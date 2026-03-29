שלושה פורצים חדרו הלילה (ראשון) למשרדי חברת 'מידרג' בירושלים, אך האירוע, שהיה יכול להסתיים בנזק כבד, הפך לוויראלי ומשעשע במיוחד.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראים הפורצים נכנסים למשרד, אך ברגע שהופעלה האזעקה הם החלו במנוסה - לא לפני שאחד מהם ביצע פעולה בלתי צפויה.

בעוד חבריו נמלטים, אחד הפורצים תועד כשהוא מזנק לעבר המקרר המשרדי, שולף בקבוק חלב ורק אז נמלט מהמקום.

בחברת 'מידרג', העוסקת בדירוג בעלי מקצוע, לא נשארו חייבים והגיבו למקרה בפוסט משעשע: "פרצו לנו למשרדים ולא גנבו כלום חוץ מחלב. ממליצים לפורצים להחליף מקצוע, אבל קבל 10 על התושייה לרוץ לקחת חלב אחרי שהופעלה האזעקה".

גם ברשתות החברתיות התגובות לא איחרו לבוא, כשהגולשים משתמשים בעולם המושגים של האתר. "מקווה שהוא לפחות ענה על הסקר אחר כך", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר תהה בציניות: "בדקתם את הפורצים האחרונים שהסרתם מרשימת בעלי המקצוע?".