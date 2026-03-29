צה"ל עדכן אחר הצהריים (ראשון) כי כוחות אוגדה 146 ממשיכים בהרחבת מרחב האבטחה ליעדים חדשים בדרום לבנון.

במסגרת הפעילות המבצעית העצימה בגזרה, חוסלו עשרות מחבלים והושמדו יותר מ-200 תשתיות טרור ששימשו את ארגון חיזבאללה.

הלוחמים פועלים בשטח לטיהור המרחב, מאתרים אמצעי לחימה רבים ומשמידים מחסני תחמושת ועמדות לחימה. הלוחמים הגיעו עד לקווים הקדמיים של מבצע "חיצי צפון".

צוותי הקרב החטיבתיים, ביניהם לוחמי חטיבה 226, מבצעים פשיטות ממוקדות על יעדי טרור במטרה להסיר את האיום על יישובי הצפון ולאפשר את השבת הביטחון לאזור.

במקביל, בלבנון דווח כי כוחות צה"ל הגיעו לבופור האסטרטגי, נקודה השולטת על מרחב דרום לבנון והאצבע הגליל, וזאת לראשונה מאז הנסיגה הישראלית בשנת 2000.