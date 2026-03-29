טראמפ: "מקדם בגאווה את חזונו של הרבי"

בחסידות חב"ד מציינים היום, י"א ניסן, את יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתם על ציון 'יום החינוך' ביום זה בכל מוסדות החינוך ברחבי ארה"ב, והבית הלבן פרסם הכרזה רשמית של הנשיא.

בהכרזה נאמר: "היום, אנו מכבדים את חייו, מורשתו וחזונו של רבי מנחם מנדל שניאורסון - אחד המנהיגים היהודים המשפיעים ביותר בהיסטוריה האמריקאית המודרנית.

"בשנת 1941, הצליח הרבי להינצל מרדיפות הנאצים והגיע לארצות הברית, שם קיבל על עצמו את הנהגת תנועת חב"ד-ליובאוויטש ונודע על ידי חסידיו כרבי מליובאוויטש.

"תחת ניהולו, קהילה חסידית קטנה זו צמחה לכוח עולמי של אמונה וסיוע ציבורי, אשר לאחר השואה החיה מחדש את היהדות ברחבי העולם וממשיכה לגעת במיליוני לבבות ברחבי העולם".

"כנשיא, אני מקדם בגאווה את חזונו של הרבי לגבי הישגים אינטלקטואליים, צדק ואמונה. הממשל שלי משקם את מערכת החינוך שלנו. אנו מחזירים את השכל הישר לכיתות שלנו, מונעים השפעות שליליות מתלמידינו - ומבטיחים שבתי הספר שלנו יעודדו מצוינות ומעורבות אזרחית ויכבדו את הערכים הבסיסיים ביותר של ארצנו. אנו גם פועלים ללא לאות כדי למגר את מכת האנטישמיות מחברתנו, ומבטיחים שכל אמריקאי יוכל לחיות את אמונתו ללא פחד, אלימות ורדיפה".

"ביום החינוך והשיתוף, אנו חוגגים ומעלים על נס את חייו ההירואיים ואת תרומתו המתמשכת של רבי מנחם מענדל שניאורסון, ואנו מתחייבים להמשיך את מורשת מנהיגותו המוסרית והנועזת של הרבי".

גם הנשיא יצחק הרצוג פרסם ברכה מיוחדת לכבוד י"א ניסן בו הוא אומר: "אנחנו בימים מכוננים בתוך מלחמה ומאורעות גדולים, ודווקא כעת - זו זכות גדולה עבורי לברך במלאות 124 שנים להולדתו של הרבי".

הרצוג סיפר: "עבורי הקשר עם חסידות חב"ד והרבי מליובאוויטש, איינו רק עניין סמלי אלא מדובר במורשת משפחתית שעוברת מדור לדור. זהו קשר שהחל עוד עם סבי הרב הראשי הגאון רבי יצחק אייזיק הרצוג, המשיך בהערכה עמוקה של אבי הנשיא חיים הרצוג לתנועת חב"ד, ונחקק בליבי באופן אישי - שכן אבא לקח אותי למפגש אישי שזכיתי לו אצל הרבי בשנת תשל"ו, באותם רגעים שעמדתי מולו ניתן היה לחוש בעוצמת המנהיגות, בעיניים החודרות, באהבת ישראל ובהתעניינות בכל פרט ופרט".

"את אהבת ישראל שהנחיל הרבי, ניתן לראות בעיניים בעשייתם של אלפי שלוחי חב"ד בכל העולם כולו. בימים אלו של המלחמה, כאשר עם ישראל זקוק לחוסן, המסירות שהנחיל הרבי לחסידי חב"ד הם בבחינת מים חיים לנפש עייפה", הוסיף הרצוג.

הצהרות אלו, מתפרסמות בסמיכות לחג הפסח - אחד החגים העמוסים בפעילות שלוחי חב"ד בארץ ובעולם, המחלקים בימים אלו מיליוני ערכות מצות ליהודים. רק בישראל יחולקו עד כניסת החג יותר מחצי מיליון ערכות מצה שמורה ע"י 1,400 משפחות שלוחי הרבי ומנהלי בתי חב"ד, לצד חלוקת רבבות ערכות נוספות לכוחות הביטחון ומשפחות נפגעי הטרור, וכן לרבבות השוהים בבתי הרפואה.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב: "שלוחי הרבי משלימים בימים אלו את 'מבצע פסח' ועסוקים בהכנות קדחתניות לקראת ה'סדרים' הציבוריים, בהם ישתתפו עשרות אלפים שיזכו לחגוג את חג הפסח כהלכתו, כפי הוראתו של הרבי מליובאוויטש זיע"א".