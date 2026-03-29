נשיא ישיבת כוכב יעקב הרב שאול דוד בוצ'קו מגיב במאמר חדש שפרסם לפסק הלכה מחמיר שפורסם לאחרונה, ובו נאסר על אישה מבוגרת המתגוררת בקומה גבוהה להשתמש במעלית כדי לרדת למקלט בזמן אזעקה, בטענה שהיה עליה להתפנות מביתה לפני כניסת השבת.

הרב בוצ'קו דוחה מכל וכל את הדרישה מאנשים מבוגרים לעזוב את ביתם. בהסתמכו על השולחן ערוך, הוא מסביר כי ההלכה אינה מחייבת אדם לשנות את סדרי חייו או לעקור למקום מגורים אחר רק כדי למנוע מצב עתידי של פיקוח נפש בשבת.

"לא ניתן לפטור את שאלת פיקוח הנפש בטענה תיאורטית שאינה הולמת את תנאי השטח", כותב הרב, בהתייחסו לקשיים הלוגיסטיים והמשפחתיים של ימי המלחמה.

במרכז המאמר דן הרב בדרגת האיסור של שימוש בחשמל ובמעלית. בעוד הפוסק שהחמיר ראה בכך "חילול שבת גמור", הרב בוצ'קו מצטרף לשיטת פוסקים כדוגמת הרב שלמה זלמן אויערבך, הסוברים כי בשימוש בחשמל שאין בו הבערה (כמו בנורות LED ומעליות מודרניות) אין איסור תורה אלא איסור דרבנן של "זילותא דשבת".

לדבריו, במצב של סכנת טילים, מדובר בפיקוח נפש המשתלב עם "שבות דשבות" (איסור דרבנן בשינוי), ולכן ההיתר הוא גמור.

הרב מסכם וקובע כי אישה מבוגרת או חולה, וכל מי שמתקשה פיזית, רשאים להשתמש במעלית כדי להגיע למרחב המוגן ואף לחזור לביתם לאחר מכן, תוך לחיצה על הכפתור בשינוי (כגון בגב היד).

"בשעת צורך גדול אין בשימושים אלה איסור מלאכה. ובמקום צורך גדול ודאי שיש מקום להקל", דברי הרב.