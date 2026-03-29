משרד ראש הממשלה פרסם אחר הצהריים (ראשון) הבהרה חריגה באנגלית בעקבות המתיחות הדיפלומטית מול הוותיקן ומדינות המערב, לאחר שמשטרת ירושלים מנעה מהפטריארך הלטיני, הקרדינל פיירבטיסטה פיצאבלה, להיכנס לכנסיית הקבר לציון "יום ראשון של הדקלים".

לפי הודעת משרד רה"מ, ההגבלות הוטלו בשל האיום הביטחוני הישיר מאיראן: "בימים האחרונים איראן כיוונה שוב ושוב אל המקומות הקדושים לשלוש הדתות. במקרה אחד, רסיסי טילים התרסקו מטרים ספורים מכנסיית הקבר. ישראל ביקשה זמנית ממתפללים לא להגיע לאתרים בעיר העתיקה כדי להגן עליהם".

עוד נכתב כי מניעת כניסת הפטריארך הבוקר נבעה "מדאגה מיוחדת לשלומו ולא הייתה כל כוונה זדונית, "אלא רק דאגה לשלומו ולשלום פמלייתו".

במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הקרדינל פיירבטיסטה פיצבאלה, והביע צער עמוק על מניעת כניסתו לכנסיית הקבר, תוך הדגשה כי מדובר בהחלטה שנבעה משיקולים ביטחוניים.

הרצוג ביקש להרגיע את הרוחות לאחר הסערה הבינלאומית, והדגיש בפני הפטריארך את מחויבות ישראל לחופש פולחן לכל הדתות ואת הצורך בתיאום עתידי.

התקרית עוררה גל של גינויים בינלאומיים. שגרירות ארה"ב פנתה למשרד החוץ לקבלת הבהרות, וראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הגדירה את הצעד כ"פגיעה במאמינים". זמן קצר לאחר מכן, זימנה איטליה את שגריר ישראל ברומא לשיחת נזיפה.

הפטריארכיה הלטינית וקוסטודיית ארץ הקודש פרסמו מוקדם יותר הצהרה משותפת ונוקבת, בה נכתב כי מדובר בתקדים חמור: "בפעם הראשונה זה מאות שנים, נמנע מראשי הכנסייה לחגוג את המיסה. זהו חוסר התחשבות ברגשותיהם של מיליארדי מאמינים הנושאים עיניהם לירושלים".

בירושלים מנסים כעת לכבות את השריפה הדיפלומטית. משרד ראש הממשלה הודיע כי לאור קדושת השבוע שלפני חג הפסחא, זרועות הביטחון מכינות תוכנית שתאפשר למנהיגי הכנסיות להתפלל באתר הקדוש בימים הקרובים תחת אבטחה והגבלות מותאמות.

"יום ראשון של הדקלים" מציין את עלייתו של ישו לירושלים, ובשל המלחמה בוטלה גם התהלוכה המסורתית מהר הזיתים המושכת מדי שנה אלפי משתתפים.