שופט בית המשפט העליון, יחיאל כשר, הוציא היום (ראשון) צו ארעי האוסר על משטרת ישראל לבצע "ניטור יזום" ברשתות החברתיות אחר דמויות ספציפיות לצורך איתור עבירות ביטוי והסתה.

על פי הצו, המשטרה לא תוכל לעקוב אחר משתמשים ללא אינדיקציה ברורה לביצוע עבירה ובלי אישור מוקדם מהפרקליטות.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של ח"כ אפרת רייטן ומכון "זולת", ועל רקע התנגדותה הנחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

הסערה התפרצה לאחר שנחשפו הודעות פנימיות של ראש המדור החדש, סנ"צ אודי רונן, בהן הנחה קצינים: "תעבירו לי יעדים ושמות שמעניינים או מטרידים אתכם... אולי נמצא דרך מעניינת להפיל אותם. כל כלב ביג'י יומו".

היועמ"שית קבעה כי פעילות המדור מעוררת קשיים משפטיים כבדי משקל וחשש ממשי לפגיעה בזכויות אדם ובחופש הביטוי.

בנוסף, היא מתחה ביקורת על מעורבותו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בהקמת המדור, וכינתה זאת "התערבות אסורה בנושאים חקירתיים".

השר בן גביר לא נותר חייב ותקף את היועמ"שית בחריפות: "המדור הוא אחד הגורמים המשמעותיים שהביאו לירידה הדרמטית בפיגועים, וכתוצאה ישירה הרמדאן השנה היה השקט ביותר בעשור האחרון. המשמעות היא שהיועמ"שית רוצה שהפיגועים בישראל יתגברו. דם נרצחי הפיגועים יהיה על ידיה באופן ישיר".

המפכ"ל דני לוי גיבה את סנ"צ רונן וטען כי דבריו הוצאו מהקשרם ופורסמו באופן מגמתי.