במוקד הלאומי הממוגן והמאובטח של מגן דוד אדום ברמלה הפעילות אינה מפסיקה לרגע. ערוץ 7 ביקר במקום שבו מנוהלות כל זירות האירועים ברחבי הארץ.

מאיר עזני, קצין משמרת במוקד, מתאר את הפעילות. "אנחנו נמצאים בקומה מינוס שלוש מתחת לאדמה ברגע שיש שיגורים, אנחנו יודעים לדעת את האזורים שבהם צפויה להיות אעזקה, ופועלים מסביב לשעון כדי להיות ערוכים. אנחנו רואים ניסים ושה' שומר עלינו".

מהמוקד אנו יורדים עמוק יותר ולומדים על הקפסולה המיוחדת שנועדה לשמור על משאב קריטי - בנק הדם. ד"ר רפי סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי דם במד"א, מספר "בנינו קפסולה מיוחדת בעומק של כ-30 מטרים מתחת לפני הקרקע, עם קירות בטון מאוד עבים, וכאן אנחנו מחזיקים את מלאי הדם לשעת חירום של מדינת ישראל מוגן מפני כל נזק או איום".

הוא מציין כי "דם הוא תרופה מצילת חיים טניתן במצבים שבהם, אם אני לא משתמש בו, אין לי משהו אחר לתת והמטופל עלול, חס וחלילה, למות".

סמוך לבנק הדם נמצא גם בנק חלב האם הלאומי שם תרומות החלב נאספות ומעובדות על מנת לספק הזנה לפגים ותינוקות שצריכים את המענה החשוב הזה.

במהלך כל השנה וגם בימי חירום במד"א ממשיכים להדריך את מי שיוצא לשטח להציל חיים. אחת משיטות הלימוד - כוללת שימוש במציאות רבודה.

חן ורמוס, מנהל בית הספר לפראמדיקים, מסביר "אנחנו משתמשים במשקפי מציאות רבודה כך שאני יכול לשים את המטפלים בתוך זירת תאונת דרכים בתל אביב כולל כל הקולות והרעשים מסביב ותוך כדי הם גם יכולים לטפל. מכיוון שזו מציאות רבודה הם רואים את הפצוע ורואים אחד את השני ויכולים לטפל בפצוע".

הוא מוסיף כי קיימים במקום 14 חדרי סימולציות מגוונים. "בזמן שהחניכים מתרגלים אנחנו יכולים לצפות בהם ולבקר אותם מחדר הבקרה".

למד"א גם צי רכבים מיוחדים כולל אוטובוסים שנמצא בשימוש בימי המלחמה. מידן בן יואש, חובש בכיר ונהג אוטובוס טיפול נמרץ, מגלה כי "אוטובוס מחליף בעצם 7 ניידות טיפול נמרץ ו-5 אמבולנסים רגילים. במהלך המלחמה האוטובוס סייע לשנע ממוסדות רפואיים לא ממוגנים למוסדות ממוגנים חולים מכל הסוגים".