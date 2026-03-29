נתניהו בהצהרה בגבול הצפון עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (ראשון) הערכת מצב בפיקוד הצפון יחד עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקדי האוגדות.

בהצהרה שנשא בתום הישיבה, הצהיר נתניהו על שינוי אסטרטגי במערכה בלבנון ועל העמקת הפעילות הקרקעית בשטח האויב.

"אנחנו במערכה רב-זירתית ומכים בעוצמה אדירה באיראן ובשלוחיה", פתח נתניהו. "אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה וחמאס הוא לא אותו חמאס".

עוד הוסיף: "אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו, אלא אויבים מוקעים שנלחמים על קיומם שלהם. במקום שהם יפתיעו אותנו - אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם, ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם".

נתניהו חשף כי ישראל פועלת כעת ליצירת "שלוש רצועות ביטחון" עמוק בשטח האויב: בסוריה - מכתר החרמון עד הירמוך, בעזה - בלמעלה ממחצית שטח הרצועה, ובלבנון, "הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת בלבנון", הצהיר ראש הממשלה, "זאת כדי לסכל סופית את איום הפלישה ולהרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט".

לדבריו, למרות חיסולו של נסראללה והשמדת מרבית מערך הטילים של הארגון, לחיזבאללה נותרה יכולת לשיגור רקטות, ובדיונים היום נבחנו דרכים להסיר גם את האיום הזה. "אנחנו נחושים לשנות את המצב בצפון מיסודו", הדגיש.

בסיום דבריו פנה נתניהו לתושבי הצפון ולמשרתי המילואים: "אני מודע לקושי הגדול שלכם והנחיתי את משרדי הממשלה לעזור לכם ביד רחבה. אני מבקש מכם להמשיך באורך רוח ובעמידה איתנה. אנחנו נלחמים, ובעזרת השם - אנחנו מנצחים".