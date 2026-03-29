הרב יחזקאל רפאלי, ראש ישיבת 'אביר יעקב' בנהריה, הודיע על פרישתו לגמלאות בסוף שנת הלימודים הנוכחית.

עם פרישתו, הוא חותם תקופה מפוארת שנמשכה 37 שנים, מאז הקמת הישיבה.

הרב רפאלי בן ה-67, בוגר ישיבת 'מרכז הרב' ובעל הסמכה לרבנות, החל את דרכו החינוכית בתפקיד רב בית הספר בבית גן, שם שימש במשך חמש שנים.

בהמשך, נמנה עם הצוות המייסד של ישיבת 'אביר יעקב', ומאז מסר נפשו בחינוך על הישיבה והעמדת דורות של תלמידים בצפון הארץ.

בעקבות ההודעה על פרישתו, פרסם מרכז יב"ע קול קורא לאיתור מחליף מתאים שיעמוד באתגר של הנהגת הישיבה.