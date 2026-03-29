חניכי בני עקיבא הגיעו לבתי משפחות ומסייעים בניקיונות לקראת פסח לאורך תקופת ההיערכות לחג.

חניכים מהסניפים מהמקומיים משתבצים על פי מקום המגורים של המשפחות ולפי בקשת "חברות נפש"-ולאחר תיאום הם מתחלקים לצוותים, מגיעים למשפחות ומנקים במשך שעות את הבתים לקראת החג. שיתוף הפעולה צפוי להימשך עד ערב חג הפסח.

אחת ממייסדות מיזם "חברות נפש", מירית דניאלי, אמרה: "מיזם חברות נפש הוקם על מנת לתת קול ונראות לפציעת הנפש השקופה. מדובר בפציעה קשה מנשוא, שלוקחת את כל בני משפחת הפגוע למסע אל הלא נודע, ועל פי רוב מתאפיינת בבדידות איומה. ההיענות של תנועת הנוער בני עקיבא, יחד עם יתר המתנדבים שנקראו לדגל, היא עדות לערבות הדדית ולכוחו של עם הנצח לצמוח מתוך משבר. הלומי הקרב מסרו את הנפש עבורנו - תורנו לומר הננו."

מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין, סיכם: "ערב הפסח מוטל עלינו לא רק לזכור את ההיסטוריה אלא גם להוקיר את הגיבורים והגיבורות שנושאים אותה על כתפיהם. משפחות החיילים שנושאים את צלקות המלחמה הם חלק מאותם גיבורים ותנועת בני עקיבא רואה זכות וחובה בשיתוף הפעולה עם "חברות נפש". החיבור בין הדור הצעיר המוקיר את גיבוריו לבין המשפחות הוא חלק מבשורת הניצחון המתגלמת במילים שמלוות השנה את בני עקיבא: "ודור יקום וחי".