חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו הערב (ראשון) טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה 31 נפגעים בעקבות פגיעה ישירה של טיל איראני בלב שכונת מגורים בבאר שבע.

בין הנפגעים: 11 פצועים באורח קל שנפגעו מחפצים שעפו מההדף העצום, ו-20 בני אדם שלקו בחרדה קשה.

עדי ראייה בשכונה שנפגעה תיארו מראות קשים של הרס. "הבית הרוס לגמרי, נהרס כליל. התקרה של הקומה השנייה נפלה לגמרי", תיאר אולג, תושב שכונה שנפגעה בעיר. "זה שוק טוטלי. אני עדיין לא מבין. אני כאילו קפוא".

תיעודים מהעיר מראים פטריית עשן שחורה וגדולה המתמרת מעל אזור הפגיעה.

זירת האירוע ברמת חובב קובי ריכטר/ כבאות והצלה לישראל

במטח אחר הצהריים לדרום ולמרכז הארץ, אותרה פגיעה של שברי יירוט במפעל 'אדמה' באזור התעשייה נאות חובב. צוות מד"א העניק במקום טיפול לפצוע אחד באורח קל שנפגע מההדף.

בשל אופי הפעילות במפעל, הוקפצו למקום צוותי כבאות והצלה ומומחי חומרים מסוכנים (חומ"ס) בשל חשש ממשי לדליפת חומרים רעילים.

עובדי המפעל והמתקנים הסמוכים הונחו להתפנות מאזורים חשופים ולהסתגר במבנים מוגנים עד לסיום פעולות הניטור של כוחות הכיבוי.