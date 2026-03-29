שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיים הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים מיוחדת לקראת הבאת תקציב המדינה לשנת 2026 לאישור הכנסת.

בדבריו הדגיש השר כי מדובר ברגע היסטורי, שכן זו הפעם הראשונה מאז 1999 שממשלה מעבירה תקציב בשנת בחירות, ועוד תוך כדי מלחמה רב-זירתית.

בדבריו פתח ואמר, "אנחנו נמצאים בימים היסטוריים. ברגעים אלו ממש, צה"ל וזרועות הביטחון פועלים בנחישות מול אויבינו, ומסכלים איומים קיומיים על מדינת ישראל. כל מי שניסה לפגוע בנו - סוכל. וכל מי שינסה - ייענה בעוצמה".

לדבריו, "הניצחון האמיתי הוא לא רק להביס את האויב אלא להמשיך לצמוח למרות הכל", והוסיף כי "בניגוד מוחלט לכל התחזיות ונבואות הזעם של השמאל, הפרשנים והכלכלנים מטעם עצמם - הכלכלה הישראלית לא קרסה. היא התחזקה. הדבר היחיד שקרס- הוא ההפחדות של השמאל".

סמוטריץ' הציג נתונים כלכליים ואמר, "השקל התחזק מול הדולר ביותר מ-20%, הבורסה הישראלית מזנקת, ההייטק הישראלי רשם אקזיטים בהיקף של כ-80 מיליארד שקלים, האבטלה בשפל של כ-3%, והאינפלציה ירדה לכ-2% - מה שאפשר גם שתי הורדות ריבית".

בהמשך הדגיש כי מדובר בתוצאה של מדיניות כלכלית, "זה לא קרה במקרה. זה קרה בזכות ניהול אחראי, עקבי ומושכל שלנו. כי לצד העליונות האווירית, המודיעינית, והטכנולוגית, שמבטיחה את בטחון ישראל, אנחנו בונים את העליונות הכלכלית שתבטיח את עתידם של אזרחי ישראל. העליונות הכלכלית היא שמבטיחה לאורך זמן את העליונות הצבאית".

השר ציין כי התקציב מובא לאישור הכנסת בפעם הרביעית מאז כניסתו לתפקיד, ואמר כי מדובר ב"בפעם הרביעית מאז שנכנסתי לתפקיד שר האוצר, אנחנו מביאים הערב לאישור הכנסת את תקציב המדינה לשנת 2026. זאת הפעם הראשונה מאז 1999 שממשלה מצליחה להעביר תקציב בשנת בחירות, ועוד תוך כדי מלחמה".

לדבריו, "העברת התקציב הערב, בייחוד בעת הזו, מעניקה יציבות חיונית למשק לצד יציבות שלטונית שתאפשר לממשלה להשלים את ימיה ולהשלים את מלאכתה, בביטחון, בכלכלה, בהתיישבות, בתיקון מערכת המשפט, בחיזוק הזהות היהודית של המדינה ועוד".

הוא הדגיש כי "אנחנו לא מקילים ראש ומקפידים לנהוג באחריות גם במסגרת התקציב הזה. למלחמה יש עלויות גבוהות ואנחנו מנהלים אותן באחריות ובשום שכל. אמרתי לאורך כל המלחמה שעלויות הביטחון הן לא הוצאה אלא השקעה. ככל שנעמיק את הניצחון בחזיתות בהן אנו עוסקים כעת, ונפרק את לפיתת החנק מעל מדינת ישראל, הצמיחה שתבוא מיד אחרי המלחמה תהיה גדולה מאד. אנחנו כבר רואים את זה בנתוני הכלכלה, וזאת רק ההתחלה. אני אומר מכאן לכל העולם: אם אלו נתוני הכלכלה תוך כדי המלחמה תחשבו מה יהיו הנתונים אחרי הניצחון. תשקיעו עכשיו במדינת ישראל, אין השקעה טובה מזו".

לדבריו, התקציב כולל צעדים להורדת יוקר המחיה, ובהם - "ריווח מדרגות מס הכנסה למעמד הביניים שמשמעותו בפועל הורדת מיסים של עד כ-10,000 שקלים בשנה למשפחה עובדת. בנוסף, כחלק מחקיקה שהובלנו החל מינואר 2026 מילואימניקים לוחמים זכאים לעד 4 נקודות זיכוי ממס הכנסה - המשמעות בפועל היא עד 12,000 שקלים הנחה במס הכנסה בשנה לכל מילואימניק לוחם. זה מגיע לכם יותר מכולם. בנוסף העברנו פטור ממס לעולים חדשים שעולים לישראל בזמן המלחמה".

בנוסף הציג מהלכים לפתיחת שוק הבנקאות לתחרות, ואמר כי "במהלך המלחמה הבנקים ניצלו לרעה את העלאת הריבית ואת חוסר התחרות כדי להעלות את הריביות על המינוס, ההלוואות, האשראי והמשכנתאות, וכמעט לא לגלגל כלום בחזרה לאזרחים בריבית על הפיקדונות. רק בשנת 2025, בזמן המלחמה, הבנקים הרוויחו כ-35 מיליארד על חשבון הציבור. עכשיו אנחנו מחזירים את הכסף לציבור, במס מיוחד על הבנקים. המס הזה שהטלנו על הבנקים מאפשר לנו להוריד מיסים לאזרחי ישראל בצורה אחראית, בלי להגדיל את הגירעון".

"בנוסף", המשיך השר, "בחוק ההסדרים אנחנו מובילים רפורמה מבנית דרמטית לפתיחת שוק הבנקאות לתחרות. אנחנו מאפשרים ליותר שחקנים להיכנס לתחום הבנקאות עם רגולציה מקלה, כדי להכניס סוף סוף תחרות לתחום הבנקאות. המשמעות לציבור: פחות ריבית על המינוס ויותר ריבית על הפלוס. מדובר ברפורמה דרמטית שצפויה לחסוך אלפי שקלים למשפחה בכל שנה".

הוא התייחס גם להגדלת הפטור ממע"מ על ייבוא אישי וציין כי המהלך נועד "להגדיל את התחרות ולהוריד את המחירים. וזה עובד. מאז חתימת הצו ישראלים קונים יותר בארץ ובמחירים זולים יותר בגלל מבצעים והנחות שהרשתות עושות כדי להתמודד עם התחרות".

"לצד זה, אנחנו ממשיכים לדאוג לניצחון במלחמה", אמר סמוטריץ' ופירט: "הגדלנו את תקציב הביטחון ל-143 מיליארד שקלים, כדי להבטיח שצה"ל ומערכת הביטחון יקבלו כל מה שהם צריכים לניצחון - בחזית ובעורף. השקענו בייצור חימושים ובמערכות הגנה כמו כיפת ברזל, חץ ושרביט קסמים. אני רוצה להבהיר- אין שום מגבלה תקציבית על ייצור מיירטים".

בנוסף ציין השקעות בשיקום עוטף עזה והצפון, חינוך, בריאות, רווחה ותשתיות, "הקצינו כ-32 מיליארד שקלים לשיקום עוטף עזה ויישובי הצפון, תוספת של כ-6 מיליארד שקלים למעטפת המילואים בנוסף ליותר מ-20 מיליארד שקלים מתחילת המלחמה. גידול של כ-6.7 מיליארד שקלים בתקציב החינוך, זהו תקציב החינוך הגדול ביותר אי פעם. תוספת של כ-4.3 מיליארד שקלים לבריאות, כולל השקעה של מאות מיליונים בבריאות הנפש. גידול של כ-1.8 מיליארד שקלים לרווחה. תוספת של כ-7.4 מיליארד שקלים בפיתוח תשתיות תחבורה ובסבסוד תחבורה ציבורית. גם בזמן מלחמה - אנחנו לא עוצרים את החיים. אנחנו מחזקים אותם".

"בניגוד גמור לכל הספינים והכותרות המסולפות, אנחנו דואגים לכל אזרחי ישראל מבלי יוצא מן הכלל", אמר סמוטריץ' וציין כי "במעשים ולא במילים, מורידים את יוקר המחיה, מורידים מיסים, פותחים את השוק לתחרות ודואגים לכך שההישגים האדירים בכלכלה יפגשו את הכיס של כל אזרח".

לקראת סיום פנה לציבור ואמר כי הוא מודע לקשיים, "אני יודע כמה זה קשה. כמה כל מוצר שנכנס לעגלה מורגש. כמה כל משפחה עושה חשבון. זו בדיוק הסיבה שאנחנו פועלים. זו בדיוק הסיבה שאני נלחם לפרק את המונופולים ומשלם על זה מחירים אישיים ופוליטיים. אני לא מתכוון לוותר. כדי שהעבודה הקשה הזו שלנו תורגש גם שם, בעגלה בסופר. כדי שיוקר המחיה ירד לא רק בנתונים - אלא גם בחיים עצמם".

עוד אמר, "אנחנו מנצחים בחזית, אנחנו מנצחים בכלכלה. ובע"ה, יחד - נמשיך לנצח".