הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר סיכם את תחקיר אירוע הירי הארטילרי לעבר קיבוץ משגב עם, שבו נהרג בשוגג עופר (פושקו) מוסקוביץ ז"ל.

האירוע התרחש בשבוע שעבר כאשר חמישה פגזים שנורו מעמדת פריסה בשטח ישראל פגעו בקיבוץ. כתוצאה מהפגיעה נהרג מוסקוביץ, שתואר על ידי צה"ל כסמל ההתיישבות והחקלאות בגליל העליון.

מתחקיר מקצועי שנערך בראשות קצין התותחנים הראשי, תת-אלוף אהוד ביבי, עלה כי הירי בוצע במסגרת סיוע מבצעי לכוחות מתמרנים.

עוד נקבע כי התקלה נבעה מהתלכדות של מספר גורמים מבצעיים ותנאי ירי מורכבים, בהם היבטים במערכת חישובי הירי ותנאי התכסית והתבליט.

בצה"ל הדגישו כי לא נמצאה התרשלות או כשל ערכי מצד המפקדים והלוחמים המעורבים באירוע. הרמטכ"ל קיבל את ממצאי התחקיר וקבע כי מדובר באירוע מבצעי בזמן מלחמה, שמחייב הפקת לקחים והטמעתם.

בהתאם למסקנות, הורה מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, על החמרת הנהלים בירי ארטילרי מעל יישובים ומתקנים אזרחיים. בנוסף, הנחה הרמטכ"ל לבחון מחדש את מרכיבי הבטיחות, ובפרט את פריסת הסוללות והפעלת האש בסמוך ליישובים.

הרמטכ"ל אמר, "מדובר באירוע קשה ומצער, שבו נהרג אזרח ישראלי, עופר פושקו מוסקוביץ' ז"ל, איש הצפון ומעמודי התווך של קהילת משגב עם, כתוצאה מירי צה"ל. הגדוד והסוללה פועלים מתחילת המערכה באופן רצוף ומקצועי להסרת האיום ולתקיפת מטרות אויב. האירוע נבע מהתלכדות של מספר גורמים, בהם היבטים במערכת חישובי הירי, תנאי התכסית ותקלה בחישובי התבליט".

עוד הוסיף: "מדובר באירוע המחייב הפקת לקחים. עלינו לבחון ולחדד את כלל מרכיבי הבטיחות, ובפרט את אופן הפריסה והפעלת האש בסמוך ליישובים, כדי למנוע סיכון לאזרחינו. נפיק את הלקחים הנדרשים ונמשיך לפעול באחריות על מנת להמשיך ולהגן על תושבי הצפון. צה"ל מביע צער עמוק בפני המשפחה והקהילה".

בצה"ל ציינו כי ממצאי התחקיר הוצגו למשפחתו של מוסקוביץ, וכי הלקחים יוטמעו בקרב מפקדי וחיילי חיל התותחנים. עוד נמסר כי צה"ל משתתף בצער המשפחה וקהילת משגב עם.