המחלוקת סביב חוק עונש מוות למחבלים נמשכת גם אחרי שהחוק עבר אתמול (שני). בכיר השב"כ לשעבר יוסי אמרוסי, חוקר במכון משגב לביטחון לאומי, מספר בראיון לערוץ 7 על השינוי שחל בעמדותיו לגבי החוק וגם מדוע החוק שאושר בכנסת ככל הנראה אינו צפוי להתממש.

"עד השבעה באוקטובר הייתי נגד עונש מוות למחבלים, בעיקר בגלל הפרוצדורה המשפטית שהייתה כרוכה בכך. ידעתי שאם יינתן עונש כזה יהיה תהליך ארוך של עררים, משפטים ובג"ץ, ובזמן הזה אותו אסיר יהפוך לסוג של גיבור מה שעלול לעורר פעילות חבלנית נוספת ומהומות בתוך הכלא. בעקבות השבעה באוקטובר שיניתי את דעתי ואני בעד עונש מוות למחבלים שביצעו עבירות חמורות במיוחד. יש בכך גם מהצדק וגם זכותה של המדינה להעניש בחומרה את מי שפוגע בה באופן משמעותי".

מרחיב אמרוסי ומוסיף: "כאיש מקצוע הדבר המשמעותי שלמדתי מהשבעה באוקטובר הוא בחינת הקונספציות שלי ולא רק של מערכת הביטחון. אני רואה בשנתיים האחרונות שהתנאים של המחבלים בכלא שונים בתכלית ממה שהיה קודם, אחרי שחשבנו שאם נרע את התנאים למחבלים זה יגרור מהומות, פיגועים ובעיות ביטחוניות, אבל בשנים האחרונות אני רואה שלמרות הרעת התנאים, לא רק שזה לא גורם לפיגועים נוספים ומהומות אלא להיפך, השליטה בכלא מצוינת. שב"ס עושה עבודה נהדרת".

"כך גם לגבי עונש מוות. אם החוק שנחקק עכשיו, שמהותו היא שזה יהיה קצר ומהיר, אם זה אכן יהיה קצר ומהיר אני בעד. זה יכול להרתיע יותר מאשר לעודד פעילות מחבלנית נוספת", אומר אמרוסי אך מבהיר כי לא ניתן אכן להבטיח שהביצוע יהיה קצר ומהיר. עוד הוא מספר כי עיון בסעיפי החוק לימדו אותו שמדובר בחוק שספק גדול אם ניתן יהיה ליישם אותו אי פעם.

ראשית, מזכיר אמרוסי, "יש כבר חוק עונש מוות בבתי הדין הצבאיים, רק שלא מימשו אותו. החוק הנוכחי לא נראה לי רציני וכנראה לא ימומש. קודם כל כי הוא לא תופס למחבלי הנוח'בה. החוק הזה נולד הרי כדי לטפל באותם מחבלים אכזריים, אבל יש בחוק הזה סעיף שקובע שמדובר על אירועים מהיום והלאה ולא לגבי מה שהיה בעבר. זה סעיף שמוציא את העוקץ מהחוק, כי הרי אלו היו המחבלים האכזריים ביותר שמדינת ישראל חוותה אי פעם".

מוסיף אמרוסי ומציין "סעיף נוסף קובע שזה יהיה רק לגבי מחבלים פלשתיניים, מה שלא בטוח שיעבור בבג"ץ. נתון שלישי הוא שיש גם שיקול דעת לשופטים אם להטיל עונש מוות או לא. כל הפתחים הללו משאירים אותנו בתחושה שזה לא יתממש, וחבל, כי אני סבור שזה יכול היה בהחלט להרתיע יחד עם היחס המוקפד לאסירים הביטחוניים. זה היה יכול לשמש את הביטחון שלנו".

בדבריו מציין אמרוסי כי למיטב ידיעתו לא רק הוא שינה את דעתו, אלא ש"גם בשירות עצמו יש שינוי בעמדה וגם השירות מביע דעתו בעד עונש מוות למחבלים. השירות אומר שהוא לא יודע מה תהיה התוצאה של הפעילות הזו, הרתעה או שזה יעורר את השטח, ואת זה ניתן רק להעריך אבל לא לדעת בוודאות".

אמרוסי חוזר ומבהיר כי לא ניתן לקבוע בוודאות שיישום עונש מוות למחבלים לא יעורר תסיסה בשטח, אך הוא עדיין מגבש את עמדתו על יסוד המציאות שהתגלתה בסוגיית תנאי כליאת המחבלים לאחר שנים בהן נטען שהדבר יביא לתסיסה, מה שהוכח כלא נכון, ולהערכתו כך בהחלט יכול היה להיות גם בסוגיית עונש המוות, במידה ואכן היה מדובר בהליך משפטי מהיר, יעיל התואם את אמות הצדק והמשפט, אך לא כזה שמאפשר תקופת תסיסה תקשורתית, ביטחונית ובינלאומית.