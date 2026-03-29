מפלגת הליכוד הגישה היום (ראשון) תלונה רשמית במשטרה נגד העיתונאי ופרשן חדשות 12, גיא פלג.

הרקע לתלונה הוא דברים שאמר פלג בשידור, בהם השווה את הסכנה הנשקפת מראש הממשלה בנימין נתניהו לאיום הטילים מאיראן.

במהלך השידור אמר פלג: "זאת הסביבה שלו, הוא איבד את הברקסים. אנחנו צריכים לפחד ממנו וממה שקורה סביבו, לא פחות מהטיל האיראני".

בליכוד תקפו בחריפות: "גיא פלג הסית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר בשידור בערוץ 12 שראש הממשלה מסוכן לא פחות מהאיום האיראני".

עוד נמסר כי "הסתה פרועה כזאת בעיצומה של מלחמה, שמקבלת ביטוי וגיבוי מערוץ 12, היא לא רק עבירה פלילית אלא גם ניסיון מסוכן להחליש את רוח העם. אסור לעבור על כך לסדר היום!"

פלג הגיב: "רק במשטרים אפלים השלטון טוען שעיתונאים 'מחלישים את רוח העם'. לא נרתע!"