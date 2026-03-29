סקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות חושף שינויים משמעותיים במפה הפוליטית.

מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו רושמת התחזקות מרשימה ועולה ל-28 מנדטים, לעומת 25 בסקר הקודם.

בגוש האופוזיציה, מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נחלשת במנדט אך נותרת הגדולה בגוש עם 19 מנדטים.

מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט זינקה ב-4 מנדטים ל-13 והפכה למפלגה השנייה בגודלה בגוש האופוזיציה. מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן נותרה עם 9 מנדטים. מנגד, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן נחלשים ועומדים על 7 ו-8 מנדטים בהתאמה.

עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת במנדט ומקבלת שמונה מנדטים, יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף מתחזקת במנדט ומקבלת 8. גם חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי מתחזקת במנדט ומקבלת 6. רע"מ בראשות מנסור עבאס שומרת על כוחה עם 5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאים בני גנץ ומפלגתו "כחול לבן", מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל, "הציונות הדתית" בראשות שר האוצר סמוטריץ' ומפלגת בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה.

אם המפלגות הערביות יתאחדו ויקימו מחדש את הרשימה המשותפת, יחזיקו יחד ב-13 מנדטים.

גוש נתניהו רושם התחזקות קלה ועולה ל-53 מנדטים (לעומת 51). גוש מתנגדי נתניהו מונה 56 מנדטים בלבד ללא המפלגות הערביות.

הסקר בדק גם תרחיש של איחוד מפלגות ערביות: הקמה מחדש של "הרשימה המשותפת" הייתה מעניקה להן כוח משותף של 13 מנדטים.