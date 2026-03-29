משרד הבריאות והמרכז הרפואי שיבא פרסמו הערב (ראשון) הודעה משותפת בעקבות חשיפת אלפי בני אדם לחולה שאובחן עם שחפת ריאתית.

החולה שהה במתחם האשפוז התת-קרקעי, האזור הכירורגי הממוקם מתחת לאגף נשים ויולדות, בין התאריכים 17-22.3.2026.

עם זיהוי המקרה, החלה חקירה אפידמיולוגית מקיפה שהעלתה נתונים מדאיגים: כ-750 מטופלים נחשפו לחולה, מתוכם כ-300 ילודים ותינוקות עד גיל שנה וכן חולים מדוכאי חיסון. בנוסף, אותרו כ-1,900 אנשי צוות ומספר לא ידוע של מלווים ומבקרים ששהו במקום.

במשרד הבריאות מדגישים כי שחפת היא מחלה זיהומית המועברת באוויר, אך הסיכון להדבקה קיים בעיקר בחשיפה ממושכת של מעל 6-8 שעות.

בהתאם לכך, נקבעו הנחיות הטיפול הבאות: מטופלים וצוות יקבלו פנייה מסודרת לביצוע בדיקת עור ("מנטו"). במקרה של תוצאה חיובית, יינתן טיפול אנטיביוטי מונע.

אוכלוסיות רגישות - תינוקות עד גיל 3 וחולים מדוכאי חיסון יקבלו טיפול אנטיביוטי למשך ארבעה חודשים באופן מיידי, ללא צורך בבירור נוסף.

מבקרים ומלווים: כל מי ששהה במתחם המדובר מעל 8 שעות במצטבר בתאריכים הרלוונטיים, מתבקש לפנות בדחיפות למוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400* לצורך קבלת הנחיות.

מבית החולים שיבא נמסר כי הם פועלים בתיאום מלא עם משרד הבריאות "ובהתאם להנחיותיו, ומשרד הבריאות ממשיך לעקוב אחר האירוע ולעדכן את הציבור באופן מלא ובהתאם לממצאים".