אשת התקשורת הדר מילר פרסמה הערב (ראשון) טור וידאו נוקב בתגובה לסדרת הראיונות שהעניק ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לכלי התקשורת במהלך סוף השבוע.

"בזמן שחיילי צה"ל נלחמים בחזית, ובזמן שהעורף הישראלי עדיין תחת איום - יש מי שמצא זמן להתייצב באולפני החדשות הממוזגים", פתחה מילר את דבריה.

לדבריה, בנט לא בחר לשבור שתיקה כדי להפגין אחדות או לגבות את הממשלה והצבא בלחימה, אלא כדי לצאת למתקפה חזיתית נגד ההנהגה הנוכחית.

מילר טענה כי המניע מאחורי הראיונות הוא פוליטי גרידא: "הסקרים האחרונים כנראה הדירו שינה מעיניו. כשבנט מבין שהכתר מחליק לו מהידיים - הוא רץ לאולפן לחפש כותרת". היא הוסיפה כי מדובר ב"קמפיין בחירות בתחפושת של דאגה לאומה".

החלק המרכזי בטור הוקדש לאזהרה למצביעי הימין ששוקלים לתמוך בבנט בשל חוסר שביעות רצון מהממשלה הקיימת, "הבעיה היא שיש עדיין אנשי ימין שמתפתים למלכודת הדבש הזאת. חברים, בואו נדבר דוגרי: כל קול שילך לבנט, ינחת בסוף בחיקו של יאיר גולן וחבריו מהשמאל הקיצוני".

"זה לא משנה כמה אתם לא מרוצים מהממשלה הנוכחית", המשיכה מילר והדגישה כי "יש דבר אחד שצריך להפחיד אתכם הרבה יותר - ממשלת שמאל מסוכנת שתקום על ידי הקולות שלכם".

לסיכום, פנתה מילר ישירות לבנט ואמרה: "נפתלי בנט, הציבור שלנו פקח עיניים. הוא יודע להבדיל בין מנהיגות אמיתית לבין קמפיין בחירות בתחפושת של דאגה לאומה".