הפסקות חשמל דווחו בטהרן לאחר סדרת תקיפות ופיצוצים בעיר, כאשר לפי דיווחים חלקים במזרח ובמערב הבירה האיראנית נותקו מאספקת החשמל.

רשת "אל-מיאדין" המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על הפסקות חשמל נרחבות במזרח ובמערב טהרן, וסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" אישרה כי החשמל נותק בחלקים מכארג' ובאזורים מוגבלים בבירה.

בסוכנות הידיעות "פארס", המקורבת למשטר האיראני, ניסו להסביר את ניתוקי החשמל בפגיעת רסיסים במגדל מתח גבוה במחוז אלבורז ובתחנת משנה בדושנטפה. כוחות מבצעיים נשלחו לאזורים שנפגעו בניסיון לחדש את האספקה.

במקביל, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחה על סדרה של פיצוצים שנשמעו בצפון טהרן, לאחר שהופעלו מערכות הגנה אווירית במספר מוקדים.

ברקע האירועים, צה"ל עדכן כי ביממה האחרונה הושלמו למעלה מ-140 תקיפות נגד תשתיות מערך הטילים של המשטר האיראני במרכז ובמערב המדינה, במסגרת מספר גלי תקיפה.

לפי הודעת צה"ל, התקיפות כוונו בין היתר לאתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים וכן לתשתיות הגנה אוויריות, במטרה לצמצם את האיום על אזרחי ישראל.