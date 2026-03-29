הזמר והיוצר שילה אליה משחרר היום (ראשון) אי.פי בכורה הכולל ארבעה שירים חדשים.

במרכז האלבום עומד הלהיט "אחד מי יודע", שכבר הספיק להפוך לתופעת רשת עם אלפי שיתופים.

השיר עושה שימוש יצירתי באותיות ה-ABC כדי להעביר מסרים של ביטחון ושמחה (A זה אמונה, B זה ביטחון) ומזכיר ש"כל יהודי הוא מיוחד".

השיר "תגיד תודה" עוסק בהתמודדות עם משברים וביכולת לראות גם בירידות הזדמנות לצמיחה. הוא משלב קריאה לעצירה, התבוננות פנימית וחיבור לאמונה דווקא ברגעים הקשים.

בשיר "לרקוד כל יום" בוחר אליה בקו קליל ומעודד יותר, עם מסר ברור של שמחה יומיומית, הודיה והסתכלות חיובית על החיים - גם כשדברים לא מסתדרים כפי שתוכננו.

השיר "טאטע" חותם את הפרויקט בנימה אישית, עם פנייה ישירה לבורא עולם מתוך בקשה לקרבה, חיזוק ואהבה, גם בתוך מצבים של בלבול וחוסר ודאות.