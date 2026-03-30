עוגת קצף וקצפת שמחזירה לילדות - זהו המתכון עליו גדל השף מאיר בראל בבית סבתו, ואותו הוא מכין בכל פסח מחדש.

העוגה מורכבת משלוש שכבות קלות להכנה: בסיס שקדים פריך, קצפת מוקה עשירה ומרנג אוורירי עם "גבעות" שכולם יריבו עליהן. מעל הכל - זילוף שוקולד שמשלים את התמונה. שמרו את המתכון, זו העוגה שכולם יבקשו שתכינו גם בשנה הבאה.

מצרכים לבסיס:

150 גרם חמאה קרה (או נטורינה לגרסת פרווה)

350 גרם שקדים טחונים

150 גרם קמח כשר לפסח (או 130 גרם קמח תפוחי אדמה + כף אבקת אפייה)

1 שקית סוכר וניל

5 חלמונים

חצי כוס סוכר

מצרכים לקרם מוקה:

425 מ"ל שמנת מתוקה (או קצפת צמחית/ריץ')

1 כוס חלב (או מים)

1 חבילה אינסטנט פודינג וניל

3 כפות נס קפה

מצרכים למרנג:

5 חלבונים

1 כוס סוכר

לרוטב שוקולד:

150 גרם שוקולד מריר

250 מ"ל שמנת מתוקה (או חלב צמחי)

1 כף סוכר

קינוח המרנג לפסח של שף מאיר בראל צילום: עצמי

אופן ההכנה:

הכנת הבסיס: מערבבים את כל מצרכי הבסיס במיקסר. משטחים את הבצק בין שני ניירות אפייה ואופים ב-180 מעלות כ-25 דקות עד להזהבה. מצננים היטב.

הכנת הקרם: מקציפים יחד את כל מצרכי הקרם (שמנת, חלב, פודינג ונס קפה) עד לקבלת קצפת יציבה. שומרים במקרר עד להרכבה.

הכנת המרנג: מערבבים את החלבונים עם הסוכר ומחממים מעט (על בן-מארי או בזהירות) כ-10 דקות. מקציפים למרנג יציב ומבריק. מזלפים או יוצרים "גבעות" על נייר אפייה ואופים ב-140 מעלות כשעה ורבע לייבוש (ניתן להאריך מעט את הזמן לפי הצורך).

הכנת הרוטב: ממיסים יחד את כל מצרכי רוטב השוקולד עד לקבלת תערובת חלקה.

הרכבת העוגה: מניחים את בסיס השקדים, מעליו שכבת קרם מוקה נדיבה, מעל מניחים את גבעות המרנג ולסיום מזלפים את רוטב השוקולד.

קירור: מקררים לפחות שעה לפני ההגשה. ככל שהעוגה תנוח יותר במקרר, כך טעמיה יתגבשו והיא תהיה טעימה יותר.

שף מאיר בראל מזמין אתכם למתכונים נוספים בעמוד האינסטגרם שלו:

ספרו לנו איך יצא לכם וצרפו תמונה! מבין השולחים נבחר אחד או שניים שיזכו בארוחה זוגית מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.

