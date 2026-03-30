פרסום ראשון: הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיבל החלטה להוריד מפעילות מבצעית שוטפת את כל גדוד המילואים החרדי "נצח ישראל" (941), המורכב מיוצאי גדוד "נצח יהודה".

ההחלטה התקבלה על רקע שורה של אירועי משמעת מבצעית ותקריות חריגות שעוררו הדים בינלאומיים וביקורת נוקבת על התנהלות הכוחות בשטח.

במרכז הפרשה עומד עימות שתועד מול מצלמות רשת CNN סמוך לכפר תייסיר שבצפון השומרון. כתב הרשת, ג'רמי דיאמונד, הגיע למקום כדי לתעד הקמת גבעה לזכרו של יהודה שרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע דריסה.

בתיעוד נראים לוחמי הגדוד מכוונים נשק לעבר הצוות, דורשים מהם לשבת, ואחד הלוחמים אף נשמע מטיח בכתב: "כל יהודה ושומרון זה שלנו. אם היה לך אח והיו רוצחים אותו - מה היית עושה?". ברשת אף טענו כי אחד מאנשי הצוות הותקף פיזית.

אירוע נוסף שחתם את הגולל על המשך פעילות הגדוד בקו היה השחתת אנדרטה של יאסר ערפאת. בצה"ל בוחנים את האירועים לא ככשל נקודתי, אלא כהצטברות של ליקויים המחייבים עצירה מוחלטת לצורך הפקת לקחים והידוק המשמעת המבצעית.

התוכנית המסתמנת היא להוריד את הגדוד מהקו ולהעבירו לסדרת אימונים וריענון נהלים מיד לאחר חג הפסח.

ההחלטה עוררה זעם בקרב הלוחמים, שחשים כי הופקרו על ידי הדרג הפיקודי הבכיר. לוחם בגדוד אמר בשיחה עם ערוץ 7: "במקום לתת גב ללוחמים שמתמודדים עם זירה מורכבת, פשוט מקריבים אותנו כדי לרצות את העולם. זו יריקה בפרצוף של כל המילואימניקים שבאו לשרת".

מדובר צה"ל נמסר: "ממצאי תחקיר האירוע שאירע בסמוך לתייסיר הוצגו לרמטכ"ל אתמול. לאור ממצאי התחקיר החליט הרמטכ"ל לאמץ את המלצות המפקדים. בהתאם לכך התעסוקה המבצעית אותה מבצע גדוד המילואים תופסק".

עוד נמסר כי "הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים. הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת אלוף הפיקוד. בהמשך יבוצעו צעדים פיקודיים נוספים".