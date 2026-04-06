הזמרים והמוזיקאים בזירה היהודית לא עוצרים גם בעיצומם של ימי חול המועד פסח, ומשיקים גל רחב של סינגלים, מחרוזות ופרויקטים מוזיקליים חדשים - שנעים בין שירי אמונה לבין קטעים קצביים שמלווים את אווירת החג והתקופה המורכבת.

הזמרים בצלאל שמיר ויוסף חיים, שבלטו עם מחרוזת פורים שגרפה מאות אלפי צפיות, משיקים כעת מחרוזת פסח חדשה וקצבית שמביאה את אווירת החג לתוך חול המועד.

המוזיקאי שר-שלום מהצרי ממשיך את דרכו עם ביצוע אישי ל"והיא שעמדה", בעיבוד של אליה נתנאלי יחד עם עומרי זליג, כשהוא מחבר בין מילות ההגדה למציאות התקופה.

הזמר שלום ג'ייקובס מגיש את "הסדר", פרויקט שבו שישה ממיטב זמרי ניו יורק מתקבצים יחד עם ילדיהם למחרוזת מושקעת של להיטי ליל הסדר. בהפקה מוזיקלית של יוסי שוורץ, המבצעים לוכדים את האווירה האמיתית סביב שולחן חג ערוך ומהודר.

המוזיקאים של ישיבת "בית יעקב" מגישים מחרוזת המבוססת על הרעיון ששינוי משמעותי באישיות יכול לקרות ב-18 דקות של נחישות, בדיוק כפי שגאולת ישראל באה בחיפזון.

היצירה מוקדשת לעילוי נשמת בן הקהילה, אלישע לוינשטרן הי"ד, שנפל בקרב. בעיבוד של רון חניה, ובהשתתפות דוד יהודה ואהרון רוזנצוויג, אבי אבידני ודור אסרף.

הזמר שרוליק רוזנטל, המוכר מעולם החתונות, בוחר הפעם בקו רגוע יותר עם ביצוע שמתחבר לאווירת החג בימי חול המועד.

מוישי ברגמן, יחד עם יעקב יצחק רוזנפלד ומרדכי שלום רוזנפלד, מציגים את "פסח'דיג" - מחרוזת אותנטית משירי ליל הסדר בניחוח חזנות.

המוזיקאים דייויד טויב, גיל ישראלוב ומוישל'ה שניידר ממשיכים את המסורת עם יצירת "חד גדיא". הסיפור המוכר מקבל משמעות ופרשנות בלחן ועיבוד של טויב, המצטרף ללהיטי העבר שלהם "דיינו" ו"מה נשתנה".

אירוע ענק בבני ברק איחד אלפי בני ישיבות יחד עם אברימי רוט, נמואל הרוש, אלי הרצליך, נפתלי קמפה, קובי גרינבוים ומאיר גפני, בליווי מקהלה ותזמורת בניצוח אלחנן שיש ואבי דרור.

שיתוף פעולה רחב נוסף מביא את יואלי דוידוביץ, שוכי גולדשטיין, דודי אייזנשטיין, אושי פרוש, חיים אלטר והרשי סגל עם מקהלת "קאפלה" בעיבוד יונתן בלוי - למחרוזת נוסטלגית מלאה.

המוזיקאי שמחה אברמצ’יק ובערי וובער מציגים גרסה עדכנית ל"הלילה הזה" ברמיקס מודרני, "כזה שמתאים בדיוק לאווירת החג ולרחבות הריקודים כאחד", כתב עם פרסום השיר.

הזמר יוסי פריד משיק את "עבדים" - שיר שמחבר בין יציאת מצרים לכמיהה לגאולה, בהפקת מוישי כהנא. "'עבדים' מבקש להזכיר שדווקא מתוך ימי הגלות וההתמודדות, עם ישראל ממשיך לשאת עיניים באמונה ולבקש אור, גאולה וקרבת אלוקים".

הרב יעקובי מוביל יצירה חדשה סביב פיוטים, בהשראת רעיון "שירת הים", בעיבוד עדכני.

מקהלת מוזיקאליש מגישה מחרוזת בשם "מצילנו מידם", המשלבת שני ביצועים ל"והיא שעמדה" - האחד של דודי קאליש והשני של מרדכי שפירו, בביצוע מיוחד לימי הפסח.

הזמר רפאל מלול משחרר ביצוע מחודש לשירו של איציק דדיה, "בכל דור ודור". ההפקה המוזיקלית היא של אבי ריימי ויאיר בודנר, ומלווה בקליפ מיוחד לכבוד החג.

הזמר שמוליק גולדשטיין מגיש גרסה מחודשת ללחן של המלחין החסידי ירמיה דמן ל"והיא שעמדה". לצד השיר נכתב כי "לצד שימור הלחן המקורי בחר שמוליק להוסיף נגיעות מוזיקליות אישיות המעניקות ללחן ביטוי שונה ואווירה חדשה ויחודית, האזנה ערבה".

הזמר יהודה וינברג משחרר סינגל חדש בשם "ונצעק", המתמקד ברגע הצעקה בהגדה. "השיר הוא קריאה לעצור הכל ברגע הסדר ולהתפלל על הגאולה השלמה", אומר וינברג על זמן הסגולה הנדיר.

האנסמבל החסידי "שטעלע" בהובלת דודי ברים מחדש את יצירתו של ר’ יעקב תלמוד ז"ל. העיבוד מתמקד בווארט החסידי שדווקא הגויים הם אלו שמכירים בנס הנסתר שנעשה לעם ישראל.

הבעל מנגן הערשי רוטנבערג מוציא רשמית את שירו המוכר "פסח אויף דער נאכט", בליווי של דוד פינק. השיר, שנכתב במקור בסלון ביתו, קיבל כעת מילים נוספות לכבוד ליל הסדר.

הזמר שיע רובינשטיין משיק יחד עם מקהלת ידידים את "ברכת כהנים", שכתב והלחין צביקה בורנשטיין. הקליפ צולם מול הר הבית ומחזק את הכמיהה לבניין בית המקדש.

המוזיקאי בנצי שטיין ומקהלת מלכות מציגים יצירה המגוללת את סיפורו של הלל הזקן. היצירה בוצעה במעמד "מלכי רבנן" ומשלבת קליפ לייב עם סצנות המופקות בבינה מלאכותית (AI).

הזמר מוטי עויזר והקלידן צביקי נוילנדר יצרו מאשאפ אנרגטי בעיצומה של המלחמה. התוצאה היא שילוב שירים המבטא ביטחון בניצחון ובגאולה השלמה "בימים ההם בזמן הזה".

המוזיקאים יואלי דיקמן וקובי ברומר פתחו פרויקט הופעות לייב, ובפרק הראשון הם מבצעים מחווה ללהיטיו הגדולים של גדול הזמר מרדכי בן דוד (MBD).

לקראת יום השנה לפטירתו של המלחין מיכאל שניצלער ז"ל, הזמר שרולי קלצקין מבצע את מיטב שיריו של ענק הרגש החסידי בביצוע מלא נשמה.

המוזיקאים ג'וש וולמרק ומאיר בן דרור חברו למחרוזת "40 שירי אמונה ב-4 דקות", במטרה לתת חיזוק ועידוד בתוך ימי המלחמה והטילים. "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל", מזכיר וולמרק.

האחים אלישע ואייל זכאי משחררים סינגל עוצמתי המדבר על הבחירה לקום ולצמוח מתוך הקושי, דווקא כשהמציאות הישראלית דוחקת לקצה.

הזמרים אהרלה סאמעט ושוכי גולדשטיין, יחד עם המלחין שמחה בלעך ומקהלת מלכות, מגישים יצירה המזכירה את ההשגחה התמידית של ה' על עמו, גם כשהעתיד נראה לוט בערפל.

הזמר ארי ברמן משיק סינגל המבטא את תחושת הדור המצפה לבשורה. המילים והלחן הם של אלחנן אלחדד, והעיבוד של אבישי אוזן. שיר של אחדות וציפייה לטוב.

האחים יואל ושמואל אלהרר משיקים גרסה קצבית בסגנון אפרו-האוס ללהיטים "רבנו שאג" ו"ככה השם רצה", ומביאים רגע של אור וקצב בתוך המציאות המאתגרת.

זמר הקומזיצים מאיר בריקמן משחרר שיר בהשראת שחרורה של אגם ברגר מהשבי. הפרויקט, ביוזמת 'איילת השחר' והרב שלמה רענן, ובעיבוד של אלחנן, מדגיש כי "רק אמונה תנצח".

הזמר והיוצר איתמר ועקנין משלב את טעמי המימונה עם ויז'ן מוזיקלי חדשני של המפיק שי כהן. השיר הוא בחירה במחשבות חיוביות ובאמונה מעל לשליטה שלנו בחיים.

הזמר והיוצר אליהו חייט משחרר סינגל שני מתוך אלבום הבכורה, בעיבוד של אבי שפרונג. השיר נכתב לפני שלוש שנים מתוך חשש מפילוג בעם, והפך היום להמנון של תפילה והתפכחות.