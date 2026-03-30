הצעת חוק עונש מוות למחבלים, יוזמת הדגל של מפלגת 'עוצמה יהודית', מגיעה מחר (שני) לקו הסיום במליאת הכנסת.

בצעד משמעותי שנועד להבטיח רוב בהצבעה בקריאה שנייה ושלישית, הודיע הערב ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כי הוא מתכוון להגיע אישית למליאה ולהצביע בעד החוק.

הודעת נתניהו עשויה להיות המפתח לאישור החוק, שכן היא עונה על התנאי שהציבה מפלגת 'ישראל ביתנו'. למרות תמיכתה העקרונית ברעיון, בסיעתו של אביגדור ליברמן הבהירו כי יצביעו בעד רק אם ראש הממשלה יתייצב ויצביע בקולו. "אי אפשר שעל חוק כה משמעותי ראש הממשלה יתחמק", אמר ח"כ עודד פורר, שמוביל חקיקה דומה.

לצד התמיכה המסתמנת מנתניהו ומליברמן, סימני שאלה גדולים עדיין מרחפים מעל חלקים אחרים בקואליציה.

הסיעות החרדיות טרם החליטו כיצד לפעול, וקיימת אפשרות ממשית שחלק מחבריהן יימנעו מהצבעה - מה שעלול להותיר את הקואליציה ללא רוב מוצק.

במקביל, יו"ר מפלגת 'נעם', ח"כ אבי מעוז, טרם גיבש את עמדתו הסופית. מעוז הבהיר כי בכוונתו לפעול אך ורק על פי הנחייתו של רבו, הרב צבי ישראל טאו, שטרם הכריע בסוגיה.

העמימות מצד מעוז והחרדים הופכת את תמיכת 'ישראל ביתנו' לקריטית במיוחד למניעת מפלה של הקואליציה במליאה.