הביקורת הפנימית בגוש השמאל נמשכת: ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר ישראל ביתנו, תקף את ראש מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט בישיבה סגורה ואמר: "גדי הוא איש ערכי, מבין היטב טקטיקה - אבל הרבה פחות אסטרטגיה".

בציטוט נוסף מהפגישה שהובא בכאן רשת ב' אומר ליברמן "אני יכול להגיד בדיעבד שכמעט בכל הוויכוחים שהיו לנו בתקופתי במשרד הביטחון - אני צדקתי והוא טעה".

הוא התייחס לדברים שאמר איזנקוט על המלחמה באיראן ועל כך שישראל "לא צריכה לשים לה למטרה את הפלת המשטר", ואמר: "אני מאוד מעריך את גדי, אבל הוא טועה בגדול. אם לא מפילים את השלטון באיראן - בטוח חוזרים לעוד סבב מול איראן בעוד שנה מקסימום. יתירה מכך, בשנה הזאת אם לא תהיה להם פצצה גרעינית של ממש, אפשר להגיד בביטחון שיהיה להם נשק גרעיני טקטי".

ליברמן הוסיף: "זאת בדיוק אותה טעות בהבנת הנקרא, כמו במקרה עם חמאס בנובמבר 2018, איזנקוט עשה יד אחת עם ביבי ושניהם הלכו לי על הראש, ומנעו ממני להנחית מכה מקדימה על חמאס, וללכת עד הסוף למיגור שלטונם".

לפיד: בנט לא בטוח שיימנע מלהקים ממשלה עם נתניהו צילום: דוברות

אתמול טען יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, כי אי אפשר לסמוך על ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שלדעתו עלול לחבור לימין להקמת ממשלה.

"הוא חבר שלי - ברית האחים היא דבר אמיתי. אבל אתם לא בטוחים, אני לא בטוח וגם הוא לא בטוח שלא ייקח את המנדטים ויקים ממשלה עם נתניהו", אמר לפיד במסר מצולם שפרסם.

הוא הוסיף "כדי לנצח אתם צריכים לוודא שהקול שלכם לא ילך למחנה השני. נכון זו דרישה בסיסית - אתם צריכים לוודא שלא תצביעו למועמד או מפלגה שיש סיכוי שילך עם נתניהו".