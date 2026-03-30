נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להורות על מבצע קומנדו מורכב לחילוץ של למעלה מ-450 ק"ג אורניום מועשר שנמצא בלב איראן, כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, הנשיא הבהיר בשיחות סגורות כי "החומר לא יישאר בידיים איראניות", אך הוא בוחן את הסיכון לכוחות האמריקניים.

במקביל, טראמפ לוחץ על טהרן להסגיר את החומר מרצונה תמורת הפסקת המלחמה, במטרה לחתום על הסכם סופי כבר באמצע אפריל.

בראיון ל"פיננשל טיימס", טראמפ לא שלל השתלטות פיזית על משאבי האנרגיה של איראן. הוא סימן את האי ח'ארג, מסוף ייצוא הנפט המרכזי, כיעד קל לכיבוש. "אין שם הגנה רבה, אפשר להשתלט עליו בקלות", טען הנשיא. הוא הוסיף כי למרות שנותרו כ-3,000 מטרות תקיפה באיראן, הוא מאמין שניתן להגיע להסכם מהיר שיכלול את השבת השליטה האמריקנית על הנפט האיראני.

בשיחה עם כתבים במטוס ה"אייר פורס 1", טען טראמפ כי באיראן כבר פועל משטר שונה מבעבר. "בפועל עשינו שינוי משטר. בקבוצה הראשונה כולם נהרגו, וגם בשנייה. עכשיו אנחנו מנהלים מו"מ עם הדרג השלישי של המנהיגות, והם מתנהגים בצורה מאוד הגיונית. הם מבינים שהם גמורים ויתנו לנו כל מה שנבקש".

לטענתו, כאות לרצינותם, ובמסגרת המשא ומתן, איראן אישרה את מעברן של 20 מיכליות דלק במצר הורמוז כבר מהיום. טראמפ הבהיר כי אם איראן תנסה להטיל מס על אוניות במצר, הוא "יסגור אותם בשנייה אחת", וציין כי מדינות המפרץ עומדות ב-100% לצד ארה"ב וישראל.