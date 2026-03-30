ראש ישיבת מעלה גלבוע ורב הקיבוץ לביא, הרב יהודה גלעד, התייחס לאירועי אלימות מצד יהודים כלפי ערבים ביהודה ושומרון ואמר כי מדובר בתופעה חמורה מבחינה מוסרית ויהודית.

הרב גלעד הדגיש כי "אלימות נגד ערבים ביו"ש היא לא מוסרית ולא יהודית", והוסיף כי מעשים אלו מהווים פגיעה חמורה. הוא תיאר את התופעה כ"חילול השם" וכסטייה מערכי התורה והמצוות.

הרב הדגיש שכאשר אנשים המזוהים כשומרי תורה ומצוות מעורבים באלימות, הדבר פוגע בכלל הציבור. "זה סרטן בגוף האומה", אמר, והזהיר מפני ההשלכות הערכיות של המעשים.

עוד ציין כי מדובר בקבוצה מצומצמת שאינה מייצגת את הציבור הרחב ביהודה ושומרון וכי רוב הציבור מגנה את המעשים ורואה בהם חריגה חמורה מהנורמות הערכיות.

הרב גלעד קרא לפעול נגד התופעה בשני מישורים - אכיפה מצד הרשויות לצד חיזוק המענה החינוכי.