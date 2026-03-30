רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי ז"ל בקרב על נחל עוז ב-7 באוקטובר הצטרף למפלגת ישראל ביתנו ויהיה מועמד ברשימת המפלגה לכנסת.

בן שטרית, לשעבר ראש העיר בית שאן מטעם הליכוד ויו"ר המפלגה בעיר, נאבק מאז נפילת בנו להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.

"7 באוקטובר זו נקודת משבר אישית ולאומית", אמר. "איבדנו את הבן שלנו בקרב על נחל עוז ושילמנו מחיר אישי יקר. אני הייתי בין מייסדי מועצת אוקטובר במטרה להקים ועדת חקירה ממלכתית לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה. ברור לי היום לגמרי שמי שאחז בהגה השלטון, אותה קואליציית 7 באוקטובר, לא יכולים להמשיך בתפקידם".

על ההחלטה להצטרף לישראל ביתנו אחרי עשרות שנים בליכוד בן שטרית אמר כי "כאשר אני מסתכל היום על המערכת הפוליטית אני מגיע למסקנה שיש איש ימין אחד ומפלגת ימין אחת שיכולים להביא את התיקון הגדול למדינת ישראל. ליברמן היה שר ביטחון, שר חוץ ושר אוצר מצוין ועם הניסיון הטוב ביותר מכל המועמדים שיש היום. אני איש נאמן של האידיאולוגיה של הימין, וישראל ביתנו היום היא מה שהייתה תנועת הליכוד של פעם".

הוא הוסיף כי החליט להצטרף למערכת הפוליטית בשביל מטרה אחת: "המניע שלי לבוא הוא קודם כל כדי לוודא שתקום ועדת חקירה ממלכתית". על ביתו הפוליטי הישן אמר בן שטרית: "הליכוד פשט את הרגל מכל הבחינות. זו מפלגה של איש אחד. היא כבר לא מפלגה לאומית, מסורתית וממלכתית שגדלנו עליה. זו מפלגה שצריך לברוח ממנה".