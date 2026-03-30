השורות שלהלן מבטאות מעט מהמיית הלב, מהתודה הגדולה לבורא עולם, לחיילים שלנו ולעם הנפלא שלנו (כדאי לשיר במנגינה הרגילה של "דיינו").

"דיינו" אין כוונתו שאנחנו מסתפקים בכך, אלא ש"דיינו להודות". על כל שלב, צריך להודות בפני עצמו. לפני כמה חודשים כתבתי את "מגילת התקומה", על הנסים במלחמה זו. רבים אמרו לי שהדברים חיזקו אותם מאוד, אבל במיוחד התרגשתי מדבריהם של כמה עשרות משפחות שכול, שאמרו לי שקיבלו חיזוק גדול מקריאת הדברים, ומשמעות נוספת לנפילתם יקירם הי"ד. דברים אלו נתנו לי חיזוק לכתוב את ה"דיינו".

ראיית הגודל איננה מבטלת את הכאב; היא מאפשרת להתמודד עם הכאב; היא מאפשרת להתרומם מתוך הכאב. בליל הסדר, לא נאמר הלל רק על העבר. נודה גם על הנסים שלנו, על הזכות להיות דור של גאולה, דור שזוכה לחוש בפעמי משיח.