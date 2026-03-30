כך תשדרגו את היין בליל הסדר

כמי שחי את עולם היין ביום־יום, אני נשאל שוב ושוב, במיוחד לפני חגים, איך לבחור נכון יין לשולחן החג. הרבה אנשים מחפשים כללים ברורים, והמשפט הקלאסי הוא לבן לדגים, אדום לבשר.

אבל האמת היא שזה הרבה יותר מורכב, והרבה יותר פשוט. הכללים הם רק נקודת פתיחה. בסוף, היין צריך לעבוד עם המנה, לא להשתלט עליה. המטרה היא ליצור איזון והרמוניה.

והכי חשוב - ללכת עם הטעם האישי. יין הוא חוויה, לא מבחן. כשמדברים על ליל הסדר, צריך להבין שמדובר בארוחה עם מגוון עצום של טעמים. מנות ראשונות יכולות לנוע ממשהו עדין כמו קרפצ’יו, דרך משהו רענן כמו סביצ’ה, ועד מנות עם נוכחות חזקה כמו חריימה.

לכן ההמלצה שלי ברורה: להתחיל עם יינות לבנים או רוזה איכותיים, יבשים ומרעננים. סוביניון בלאן טוב או רוזה פירותי ומאוזן יעשו עבודה מצוינת. הם פותחים את הארוחה בצורה נכונה, לא מכבידים ומאפשרים למנות לבוא לידי ביטוי.

כשהגענו למנה העיקרית - כבר נכנסים לעולם אחר לגמרי. מי שאוהב בשר, כמוני, מבין שהשילוב הנכון הוא עם יינות אדומים בעלי גוף. יין אדום טוב, עמוק ומאוזן, יודע להשלים את טעמי הבשר ולייצר חוויה שלמה. זה לא רק ליווי - זה חלק מהמנה. כשזה עובד נכון, זו הרמוניה שמרגישים בכל לגימה.

אם הייתם מגיעים אליי לליל הסדר, הייתי בוחר לפתוח ווינדמיל פרוג’קט קברנה סוביניון, כרם יחידני. זה יין עם נוכחות, גוף מלא, צבע עמוק וניחוחות של פירות יער.

זה יין שמתאים לארוחה חגיגית, אבל גם נותן חוויה בפני עצמה. בדיוק מה שאתם רוצים על שולחן חג.

שאלה שחוזרת כל הזמן היא באיזו טמפרטורה נכון לשתות יין, ויש סביב זה הרבה בלבול. אנשים אומרים יין אדום בטמפרטורת החדר, אבל לא שואלים איזה חדר.

הכלל הוא פשוט:

יין לבן ורוזה נכון לשתות קר, סביב 8 עד 10 מעלות.

יין אדום נכון לשתות סביב 18 עד 20 מעלות.

ברגע שמבינים את זה, כל החוויה משתנה. הטעמים נפתחים, הארומות יוצאות, והיין מתנהג כמו שצריך.

גם לכוס יש משמעות גדולה יותר ממה שרבים חושבים. אני עובד עם כוס קלאסית, גדולה יחסית, שמאפשרת ליין להיפתח. כוס טובה נותנת ליין לנשום, מאפשרת לסובב אותו ולהרגיש את כל הרבדים. זה הבדל אמיתי בחוויה. אבל מעבר לכל הטיפים, יש כאן משהו עמוק יותר.

פסח הוא חג של חירות, אבל גם של חיבור. דווקא בתקופה מורכבת, חשוב לעצור, לשבת יחד, ולהעריך את הרגעים הפשוטים - משפחה, שולחן, שיחה טובה וכוס יין.

עם ישראל עבר ויעבור הכל. כמו יין טוב, אנחנו יודעים להתחזק ולהשתבח עם הזמן. אני מאחל לכולם חג של אור, של אחדות ושל שמחה. ושנדע להרים כוס לא רק לחג - אלא גם לעתיד טוב יותר.

הכותב הוא מבעלי "יקבי ירושלים"