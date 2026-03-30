בהתוועדות לציון שנה לפטירת הרב בנימין רוזנצוויג, ר"מ בישיבות רמת השרון ואבינועם, שהלך לעולמו ממחלה, שיתף ראש ישיבת "נחת רוח" הרב אבנר טוניק סיפורים אישיים המתארים את עומק הקשר ביניהם.

"הקשר שלי עם ביניום הוא לא קשר שאפשר לדבר עליו בכלל, זה הרבה הרבה יותר עמוק שאני יכול לדבר עליו באיזו שיחה".

הרב טוניק סיפר בהרחבה על שיחה שקיבל ממכר מהעבר, עמו חלק חוויות ילדות מורכבות, כולל הוצאה ממסגרות לימוד. אותו אדם סיפר לו כי למרות הריחוק שבו חי בעבר, הקשר עם הרב רוזנצוויג הותיר בו חותם עמוק. "אני אוהב את הבן אדם הזה, כל יום אני מניח תפילין ואני חושב על ביניום מאז שסידר לי ברמת השרון את קשר התפילין והשיחה שהיייתה לנו אז".

הרב טוניק אמר שהרב בניום היה מספר סיפורים ושר ניגונים ממסורות שונות, עשה זאת בעומק ובהזדהות עד כדי כך ש"היה מספר סיפור של הרב קרליבך בצורה שנוגעת יותר מהמקור", תוך שמירה מדויקת על המקור.