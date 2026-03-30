שורת מתקפות נגד מוסדות ורכוש יהודי ברחבי אירופה בשבועיים האחרונים ממשיכה לטלטל את הקהילות היהודיות ומעוררת חשש מפני הסלמה נוספת.

בלונדון, באנטוורפן ובהולנד נרשמו פגיעות בבתי ספר יהודיים, כלי רכב, אמבולנסים של ארגוני הצלה ומטרות בעלות זיקה יהודית ואמריקאית, כאשר הולך ומתבסס חשד כי גורמים הקשורים לאיראן עומדים מאחורי האירועים.

קבוצה איסלאמיסטית חדשה, שלא הייתה מוכרת עד לאחרונה ושנוסדה בתחילת המלחמה, נטלה אחריות לשורת המתקפות והזהירה מפני המשך פעילות אם מדינות אירופה לא יתרחקו ממה שהגדירה "האינטרסים האמריקאים והציוניים".

בקרב גורמי הבטחון והמחקר מתעוררות תהיות רבות באשר לאמינותה של הקבוצה, כאשר ישנם סימנים המצביעים כי היא משמשת חזית בלבד לפעילות רחבה יותר.

למרות שהמתקפות לא גבו עד כה קורבנות בנפש, הנזק הכבד לרכוש והתחושה כי מדובר בקמפיין מתמשך יוצרים אווירה של פחד בקרב יהודי היבשת.

אירועים אלו מצטרפים לעלייה החדה במקרי האנטישמיות, במיוחד מאז פרוץ המלחמה מול איראן לפני למעלה משלושה שבועות.

גורמי מחקר בינלאומיים מצביעים על כך שהדפוס המתהווה עשוי להיות חלק מקמפיין מתוזמן שנועד ליצור בלבול, למשוך תשומת לב ולהפעיל לחץ פסיכולוגי.

לדבריהם, עצם העובדה שהפגיעות מתמקדות ברכוש ולא בבני אדם מעלה שאלות באשר לאופי הפעילות ולמטרותיה - האם מדובר בהרתעה, בניסוי כלים או בהכנה להסלמה חמורה יותר.

החשדות למעורבות איראנית מתחזקים על רקע העיתוי במקביל למערכה המתנהלת וכן בשל דפוסי פעולה מוכרים של שימוש בשלוחים וגורמי ביניים.

גורמים מודיעיניים בארצות הברית בוחנים אף הם את האפשרות לקשר בין המתקפות לבין גורמים הפועלים ממדינות נוספות במזרח התיכון, ובפרט עיראק, כאשר עדיין לא נקבעה תמונה חד-משמעית.

בשטח נרשמות גם סתירות המעוררות ספקות באשר לאמינות ההודעות שפורסמו. כך למשל, באחד המקרים בלונדון נטען כי היעד היה בית כנסת, אך בפועל נפגעו אמבולנסים שחנו בסמוך בלבד. במקרים נוספים, נטלה הקבוצה אחריות על אירועים שלא תועדו כלל או שהתיעוד שצורף אליהם התברר כבלתי תואם למציאות.

בבלגיה נעצרו שני חשודים זמן קצר לאחר הצתת רכב ברובע היהודי באנטוורפן, באחת המתקפות האחרונות. הרשויות המקומיות ממשיכות בחקירה אינטנסיבית, תוך בדיקת הקשר בין החשודים לבין האירועים הרחבים יותר, וכן את אמינות החומרים שהופצו על ידי הגורמים שנטלו אחריות.

בקרב הקהילות היהודיות באירופה גוברת הדאגה, כאשר רבים תוהים האם מדובר בגל חולף או בתחילתה של מערכה רחבה יותר.

התחושה הרווחת היא כי יש לנקוט משנה זהירות ולהגביר את אמצעי הבטחון, לצד דרישה ברורה מהרשויות לפעול בנחישות ובמהירות.