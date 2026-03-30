שאלה לציבור: מי יודע מי קבע את הגבול הצפוני של מדינת ישראל? התנ"ך? ודאי שלא. הרי בתורה כתובים גבולות אחרים לגמרי! הרבה יותר רחבים.

מלחמות ישראל? גם הם לא. בכמה מלחמות נכנסנו לשטח מדינת לבנון, אפילו במלחמת העצמאות, ונסגנו משם ל"גבול הבינלאומי". אם כן, מי קבע את אותו "גבול בינלאומי"?

התשובה היא הסכם סייקס-פיקו. מי היו אותם סייקס ופיקו? היו אלו נציגי משרד החוץ הבריטי והצרפתי, שקבעו את קו הגבול כחלוקה ביניהם. אך מה הקשר אלינו? מה נוגע אלינו מה שהחליטו הבריטים והצרפתים, ומתי היה כאן הגבול ביניהם?

בשביל זה צריך ללמוד מעט את ההיסטוריה. במשך כארבע מאות שנה, עד מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מנית שלטה במזרח התיכון, כולל בארץ ישראל.

ומה הקשר בין האימפריה העות'מנית, לבין סיכום שבין הברטים והצרפתים? באותה תקופה האימפריה העות'מנית ירדה מגדולתה, והלכה ואיבדה את מעמדה ושליטתה. הבריטים והצרפתים חמדו את שטחי האימפריה העות'מנית הגוססת, ובשנת 1916, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, הם חתמו על ההסכם הנ"ל המחלק ביניהם את השטח, חלקו לצרפת וחלקו לבריטניה.

ומה כל זה קשור אלינו?

אחרי הכיבוש הבריטי של ארץ ישראל, שר המושבות הבריטי - הלורד ארתור ג'יימס בלפור - הכריז שבארץ ישראל יקום בית לאומי לעם היהודי.

כעבור מספר שנים, חבר הלאומים (הגוף שקדם לאו"ם) החליט לתת לבריטניה 'מנדט' על ארץ ישראל לצורך מימוש הצהרת בלפור. כלומר, השלטון הבריטי נקרא בשם 'המנדט הבריטי', כאשר המילה 'מנדט' מבטאת מינוי זמני, שתפקידו להכין את ארץ ישראל לקראת הקמת הבית הלאומי לעם היהודי.

גבולות המנדט שקבלה בריטניה מחבר הלאומים למימוש הצהרה זו, היו על פי הסכם סייקס פיקו, והם הגבול הבינלאומי המוכר של ארץ ישראל ומדינת ישראל. האם גבולות הסכם סייקס ופיקו התקבעו לנצח, או שהם נתונים לשינויים? היו שינויים לשני הכיוונים.

מחד גיסא, בזכות מסירות נפשם של תושבי מטולה, חמרה, כפר גלעדי ותל חי, זכתה אצבע הגליל לעבור משטח המנדט הצרפתי לשטח המנדט הבריטי, ולהיכלל במדינת ישראל.

ומאידך גיסא, חבר הלאומים יעד לעם ישראל גם את עבר הירדן המזרחי - נחלתם של שבטי ראובן גד וחצי שבט המנשה. אלא שבריטניה קרעה אותו משטח המנדט, ונתנה אותו לשליטת משפחה האשמית, כתמורה לעזרה מסויימת שהיא נתנה לה במלחמת העולם הראשונה. כיום קיימת שם ממלכת ירדן, על חשבון שטח השייך לעם ישראל.

במשך השנים היו עוד 'תיקוני גבול' בין הבריטים לצרפתים, כאשר מטרת אותם תיקונים היתה טובתם של שני צדדי ההסכם. זכותו של עם ישראל לא עמדה על המשקל בקביעת הגבול.

דרך אגב, קריעת עבר הירדן המזרחי, אינה קשורה כלל לשאלת הגבול שבין צרפת לבריטניה. זו היתה החלטה בריטית פנימית, לתת לערבים שטח שנועד למדינה היהודית העתידית.

האם הבריטים מילאו אחר התחייבויותיהם בכתב המנדט? האם הם סייעו בפיתוח הארץ והכנתה לקראת הקמת מדינה יהודית?

שאלה שתשובתה בספרי ההיסטוריה. מה שחשוב הוא, שמאז קמה מדינת ישראל, הנלחמת על גבולותיה נגד אויביה.

אך אותו הסכם שלפני למעלה ממאה שנה נעשה בין הבריטים לצרפתים, כובל את תודעתנו. כביכול הרי הלבנון - נחלתם של שבטי זבולון ואשר - הם מעבר לגבולנו. ואשאל, מדוע אנו מחוייבים להסכם בין בריטניה לצרפת?

וכי הסיכומים שעשו ביניהם, על פי האינטרסים האימפריאליסטים שלהם, אמורים לקבוע את גבולות הזכות של עם ישראל בארצו?

האם זכותנו על הארץ, הן הזכות האלוקית והן הזכות ההיסטורית, צריכה להיות כפופה או מוגבלת להסכם שנעשה לפני מאה ועשר שנים בין ממשלת צרפת לממשלת בריטניה?

צריך לדעת, שגם רמת הגולן נמצאת מחוץ לשטח המנדט הבריטי. אף על פי כן, מדינת ישראל הקימה שם ישובים, והחילה את החוק הישראלי ברמת הגולן. אומות העולם אולי הביעו מחאה, אך אחיזתנו בגולן היא מציאות קיימת. דרך אגב, ארה"ב כבר מכירה בריבונותנו בגולן.

כך אפשר לעשות גם בהר הטוב הזה והלבנון. צה"ל נמצא בשטח. מדינת ישראל צריכה להקים במקום ישובים, ולהפריח את נחלתנו בילדים משחקים ושדות פורחים. נעשה זאת מכח זכותנו על ארצנו. זכות ההבטחה האלוקית, וזכותנו ההיסטורית. אומות העולם אולי יביעו מחאה, אך את המציאות תקבע על פי מה שיעשו היהודים. ואם אנו נהיה ברורים, מלאך רע בעל כורחו יענה אמן.