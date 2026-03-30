מועצת יש"ע חושפת נתונים ותיעודים המעלים כי מושלת רמאללה, לילה רנאם, מקיימת מפגשי תמיכה והוקרה עם עשרות מחבלים רוצחים - רובם ממשוחררי העסקאות האחרונות.

בחודש האחרון נפגשה המושלת עם מוחמד האני דלאישה, בכיר פת"ח, שהיה מהמתכננים המרכזיים של פיגוע הירי הקשה בצומת חלמיש בשנת 2005, פיגוע שבו נפצעו באורח קשה שני ילדים. בנוסף לעבירות תכנון הטרור, הורשע דלאישה בעבירות נשק חמורות.

בשבוע החולף נפגשה המושלת עם קבוצת מחבלים נוספת ששוחררו בעסקאות האחרונות, האחראים לפיגועים רבים ואשר ריצו עונשי מאסר של כ-20 שנה ויותר בכלא הישראלי.

עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, התייחס לממצאים בחריפות: "מי שמתחבק עם מחבלים שניסו לרצוח ילדים יהודים, הוא מחבל בעצמו. הביקור הרשמי של מושלת רמאללה אצל מתכנני פיגועים אינו מקרי, אלא חלק ממדיניות מכוונת של האדרת טרור במימון ובחסות הרש"פ".

הוא קרא לשינוי מדיניות שורשי מצד הממשלה כלפי הרשות הפלסטינית. "הגיע הזמן שמדינת ישראל והעולם יפסיקו להשלות את עצמם: הרשות הפלסטינית היא גוף טרור המהווה סכנה מוחשית למדינת ישראל כולה ולתושבי יהודה ושומרון בפרט. על ממשלת ישראל להכריז על הרש"פ כארגון טרור, לפעול לפירוקה המלא ולביטול הסכמי אוסלו שהביאו עלינו רק דם ושכול. לא ניתן להשלים עם ישות שמעניקה רוח גבית לרוצחים".