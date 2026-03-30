כוחות צה"ל תקפו באיראן בשבת האחרונה חוליית מחבלי חיזבאללה, לבושים כפרמדיקים. המחבלים פעלו סמוך לאמבולנס בדרום לבנון.

בצה"ל אומרים כי "המחבלים שהותקפו פעלו באופן שיטתי להעביר אמצעי לחימה באמצעות אמבולנסים מצפון לדרום לבנון, כחלק מפעולות טרור מתמשכות ולצורך שימוש נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

עוד הוסיפו כי "בחודש האחרון בלבד, שוגרו עשרות רקטות לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל מהמרחבים בהם פעלו המחבלים, תוך ניצול ושימוש של המחבלים באמבולנסים ובתשתיות רפואיות לשימוש צבאי. שימוש באמבולנסים ובצוותים רפואיים להסתרת פעילות טרור מהווה הפרה חמורה של הדין הבין-לאומי".

לפי ההוראות בצה"ל ובהתאם לדין הבין-לאומי, צוותים רפואיים נהנים מהגנה מיוחדת וזאת בתנאי שהם לא מבצעים פעולות עוינות מחוץ לתפקידם ההומניטרי ובהתאם לתנאים בדין.

"אירוע זה מהווה דוגמה נוספת לשימוש הציני והשיטתי של ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות רפואיות לצרכים צבאיים", ציינו בצה"ל.

בתקופה האחרונה, חיזבאללה העביר והסתיר אמצעי לחימה באמצעות אמבולנסים במספר מוקדים, הפעיל תשתיות פיקוד ושליטה מתוך מתקנים רפואיים, ושינע מחבלים במרחב הלחימה תוך הפרת ההגנה המיוחדת הנתונה להם ותוך סיכון מכוון של אוכלוסיות אזרחיות. השימוש באמבולנסים לצרכים צבאיים הוא חלק מדפוס פעולה שיטתי של חיזבאללה להטמיע תשתיות טרור בכפרים, בתי ספר, מוסדות דת ואתרים רפואיים.