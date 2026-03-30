רס"מ אפי (אפרים) בן יקר, בן 32, לוחם במילואים ביהל"ם שגויס בצו 8 עם פרוץ המלחמה, התמוטט בביתו במהלך חופשת התרעננות קצרה מדום לב.

הוא הובהל לבית החולים איכילוב במצב קשה, ולמרות מאמצי הצוות הרפואי, נפטר כעבור כשבועיים. הוא הותיר הורים - תיאדורה ואדמונד - אח תאום ושתי אחיות - והיה אמור להינשא לבת זוגו ואהובת ליבו נעה בחודש אוגוסט הקרוב.

המרכז הלאומי להשתלות מסר שבן יקר היה חתום על כרטיס אדי והביע את רצונו לתרום את איבריו. בלכתו, הוא הציל חיים של ארבעה אנשים: ריאותיו הושתלו באישה בת 38 במרכז הרפואי שיבא, הכבד הושתל בגבר בן 71 בבית החולים הדסה. כליותיו הושתלו בשני חולים - האחת בגבר בן 40 באיכילוב והאחרת בגבר בן 64 בבילינסון.