אזעקות נשמעו סמוך לשעה 11:30 הבוקר (שני) באזורים נרחבים מהצפון ועד לשרון בעקבות מטחים משולבים מאיראן ומלבנון. המטח מלבנון לצפון ועד הרצליה כלל כ-10 רקטות, חלקן יורטו וחלקן נפלו על פי מדיניות.

כבאות והצלה עדכנה כי בעקבות המטח האחרון התקבלו דיווחים על מספר זירות פגיעה בצפון הארץ. בחיפה דווח על פגיעה ישירה במבנה תעשייה, כאשר צוותי כיבוי פועלים במקום, וכן פגיעה במבנה מגורים שממנה חולצה לכודה במצב קל.

דוברות כבאות והצלה עדכנה כי הנפילה במתחם בז"ן הייתה פגיעה ישירה. צוותים רבים פועלים בזירה, ואין חשש כרגע לאירוע חומרים מסוכנים. "כוחות של כבאות והצלה ממחוז חוף, בסיוע יחידות נוספות, פועלים בשעה זו באירוע של פגיעה במבנה תעשייה ופגיעה במכלית דלק במתחם בז"ן", נמסר.

זירת נפילה בחיפה

"עם הגעת הכוחות הראשונים למקום, זוהתה פגיעה ישירה במכלית החונה בשטח המפעל וכן עשן סמיך העולה מגג מבנה סמוך. לוחמי האש, יחד עם צוותי החירום של המפעל וגדודי חילוץ של פיקוד העורף, מבצעים כעת פעולות כיבוי למניעת התפשטות האש לאזורים נוספים , וכן סריקות לאיתור לכודים. בשלב זה לא דווח על נפגעים".

בשפרעם דווח על שתי זירות של פגיעות ישירות במבני מגורים ללא בעירה, כאשר צוותי הכיבוי מבצעים סריקות. בקריית אתא התקבל דיווח ראשוני על פגיעה ישירה במבנה מגורים, וכוחות הכיבוי בדרכם למקום.

זירת נפילה בצפון

בכבאות והצלה מציינים כי באחת הזירות קיימת התקהלות רבה של אזרחים, המפריעה לפעילות הכוחות ומהווה סכנה, וקוראים לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף ולא להגיע לזירות.

בתוך כך חברת "אדמה פתרונות לחקלאות" דיווחה הבוקר לבורסה על היקף הפגיעה במפעל אדמה שבנאות חובב, ומסרה כי נגרם "נזק מוגבל ומקומי".

לפי ההודעה, "למיטב הערכתה הנוכחית של החברה בשלב זה, האתר לא היה יעד למתקפה וככל הנראה נפגע מנפילת שברי יירוט, ללא נפגעים בגוף. נזק נגרם למחסן מוצרים גמורים וכן לציוד ומערכות ייצור מסוימים. בוצעה סגירה בטיחותית מיידית של המתקנים, ולאחריה השבתה הדרגתית, גם היא משיקולי בטיחות. ננקטים מאמצים לחידוש הפעילות השוטפת באופן הדרגתי ובטוח בהקדם האפשרי.

"החברה בוחנת את ההשפעה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות, וכן את לוח הזמנים הצפוי להחזרת המתקנים שנפגעו לפעילות מלאה. כמו כן, החברה בוחנת את זכויותיה וסעדיה, לרבות מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, ופוליסת הביטוח שלה שמכסה נזקי טרור ומלחמה (עם תקרת כיסוי של עד 10 מיליון דולר ארה"ב). החברה תמסור עדכונים נוספים ככל שיידרש ועל פי דין".

