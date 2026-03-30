תיעוד חדש מהאסון האווירי שהתרחש בינואר 2025 מעל נהר הפוטומק בוושינגטון בו התנגשו מסוק צבאי מסוג בלק הוק במטוס נוסעים של אמריקן איירליינס התפרסם בתוכנית "60 דקות" ברשת CBS. באסון נהרגו 67 בני אדם.

לצד התיעוד, נחשף כי יום לפני האסון, התרחשו שתי התנגשויות בין מטוסי נוסעים למסוקים צבאיים.

באירוע הראשון שני מסוקים של הצבא התקרבו לשדה התעופה הלאומי רונלד רייגן, כשהם טסים גבוה מהנדרש - והדבר עורר בלבול בתוך מגדל הפיקוח.

באותו זמן בדיוק היתה טיסת אמריקן איירליינס מנורפוק בעיצומה של הנחיתה. בתא הטייס נשמעה התרעה, שהורתה לטייס לטפס במהירות לגובה רב יותר ולהימנע מהתנגשות אפשרית עם המסוקים.

פחות מארבע שעות לאחר מכן, כאשר מסוק צבאי נוסף התקרב, טיסה מסחרית אחרת, הפעם מקונטיקט התכוננה לנחיתה. בפעם השנייה לפחות ביום אחד, נשמעה אזעקת התנגשות. הטיסה נאלצה לבטל את נחיתתה. שתי הטיסות נחתו בסופו של דבר בשלום.

אמילי האנוקה, שעבדה במגדל הפיקוח ביום ההתרסקות, סיפרו שאירועים כאלה התרחשו באופן תדיר. "היו סדקים ברורים במערכת לכל אורך הדרך. כמעט התנגשויות היו אירוע שבשגרה".

בקרי תנועה אווירית סיפרו כי הזהירו את מינהל התעופה הפדרלי שוב ושוב במשך יותר מעשור כי קצב הטיסות של מטוסי נוסעים, יחד עם עומס תנועה כבד של מסוקים צבאיים, משטרה ובתי חולים, הם מתכון לאסון.