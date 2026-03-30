משמרות המהפכה של איראן אישרו היום (שני) את דבר מותו של עלי רזא תנגסירי, מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, שחוסל בתקיפת חיל האוויר הישראלי. ההודעה האיראנית מגיעה ארבעה ימים לאחר שצה"ל אישר שחיסל את תנגסירי.

בתקיפה שכוונה לעבר דירה באזור בנדר עבאס, נכח לא רק מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, אלא גם שורה של קציני מטה בארגון. תנגסירי סומן כמועמד אפשרי לפיקוד על משמרות המהפכה. הוא גם היה אחראי לפעולות איראן במצר הורמוז, שהוא אחד מנקודות המפתח במלחמה הנוכחית.

אחרי החיסול אמר שר הביטחון ישראל כ"ץ: "צה"ל סיכל את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה - האחראי הישיר על פעולת הטרור של מיקוש וחסימת מיצרי הורמוז לשיט. זהו מסר ברור לכל בכירי משמרות המהפכה - צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד".