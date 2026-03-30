פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד עלי גאבר, תושב אילת כבן 23, הנאשם בכך שקיים קשר עם גורם שפעל מטעם המודיעין האיראני וביצע עבורו משימות בתמורה לתשלום.

בפרקליטות גם ביקשו מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של גאבר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, גאבר יצר קשר עם סוכן חוץ איראני בטלגרם אחרי שחיפש עבודה, והוא החל לבצע עבורו משימות שונות בתמורה לתשלום שהועבר באמצעות פלטפורמות דיגיטליות.

בין היתר, צילם גאבר אזורים שונים, ובהם כיכר באילת, תיעוד מתוך בסיס "עובדה" שבו עבד, וכן סרטונים של הדרך מהבסיס לאילת.

בנוסף, גאבר התבקש לצלם תשתיות רגישות, לרבות מיקומים ביטחוניים ובתי מגורים, תוך קבלת הנחיות מבצעיות מפורטות שנועדו להסוות את פעילותו. בתמורה לביצוע המשימות קיבל גאבר סכומי כסף של מאות דולרים .

עוד עולה מכתב האישום כי בשלב מסוים חשד גאבר כי מדובר בגורם הפועל מטעם איראן, אך למרות זאת המשיך בקשר עם הסוכן וביצע עבורו משימות נוספות בתמורה לכסף.