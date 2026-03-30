מפגש מרגש בין שר הביטחון ללוחם שנפצע בלבנון אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בקרבות בדרום לבנון. הוא פגש את הלוחמים מיהל"ם, מחטיבת הצנחנים ומסיירת גולני שנפצעו במהלך הלחימה נגד מחבלי חיזבאללה, והודה להם על תרומתם, גבורתם והרצון שלהם להחלים ולחזור ללחימה ביחד עם חבריהם.

במהלך הביקור שר הביטחון פגש את שי לי, לוחם סיירת גולני שנפצע בקרב בדרום לבנון, וחתם על דגל החטיבה: "לשי לי, הגיבור מסיירת גולני. בהוקרה רבה מצנחן לשעבר, ישראל כ"ץ שר הביטחון".

שי לי פנה לשר ואמר לו: "צריך לא לעצור בלבנון - זה מה שחשוב". כ"ץ השיב "לא נעצור. אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש. אתה וחבריך נושאים את ביטחון ישראל על הכתפיים עכשיו - בזכותכם אנחנו נקבל את ההחלטות".

בתום הביקור אמר שר הביטחון: "באתי לחזק את לוחמינו הגיבורים שנפצעו בקרב מול אויבינו בדרום לבנון - והם אלו שחיזקו אותי. רוח הלחימה, האמונה בצדקת הדרך והנחישות לחזור לשדה הקרב מעוררות השראה בכל אחד ואחת מאיתנו. מדינת ישראל מחויבת לכם - לפצועים, למשפחותיכם ולכלל הלוחמים בחזית. נמשיך להפעיל את כל עוצמתנו מול ארגוני הטרור בכל הזירות, עד להשגת הכרעה ברורה והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל".