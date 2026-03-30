אמצעי לחימה שאותר בלבנון צילום: דובר צה"ל

לוחמי חטיבת השריון ממשיכים במבצעי פשיטה ממוקדים לסיכול איומי חיזבאללה בדרום לבנון. במהלך הפעילות אותרו והושמדו טילי נ"ט מתקדמים שהיו מוכנים לשיגור לעבר ישראל, לצד חשיפת מצבורי אמצעי לחימה שהוסתרו בתשתיות תת-קרקעיות עמוקות. במסגרת פעילויות פשיטה על תשתיות טרור בדרום לבנון, לוחמי צוות הקרב החטיבתי 401 איתרו מצבורי אמצעי לחימה והשמידו מספר טילי נ"ט מתקדמים, שיועדו לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. בנוסף, הכוחות איתרו מצבורי אמצעי לחימה בעמדות תת קרקעיות. אמצעי הלחימה הושמדו באופן מיידי לאחר שאותרו על ידי הכוחות.