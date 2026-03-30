בבית המשפט העליון התקיים היום (שני) דיון בעתירת תושבי ג'נין, טול כרם ונור א-שמס נגד הרחקתם מבתיהם במסגרת המבצעים למיגור הטרור באזור.

במהלך הדיון טען עו"ד מתניה רוזין שייצג את המדינה "לא חייבנו אף אחד לצאת. מדובר בשטח לחימה מלא, אי אפשר להתיר כניסה ויציאה מהמחנות". לדבריו, קיימת סכנה של הסתננות גורמי טרור והצמדת מטענים לאזורים בהם פועלים כוחות צה"ל.

עוד ציין רוזין כי הצו הנוכחי צפוי להסתיים בקרוב, וכי בכוונת המדינה להאריכו בחודשיים נוספים. לדבריו, קיימת כניסה מתואמת לאזרחים, אך נדרש להגן על הכוחות נוכח פעילות מיליציות שמבצעות פעולות טרור, כולל בתוך שטח ישראל.

השופט שטיין התייחס למצב הביטחוני ואמר כי מדובר בעת מלחמה, "אין ברירה אלא להעביר אותם למקום בלי מחבלים והכל על פי המשפט הבינלאומי".

ראש התנועה למשילות ודמוקרטיה עו"ד יסכה בינה אמרה בתום הדיון לערוץ 7: "בעיצומה של פעילות מבצעית של צה"ל למיגור קיני הטרור במרחב גנין בג"ץ דן בעתירה ביטחונית מבצעית מובהקת. כשכוחותינו פועלים בשטח, נידונה עתירה בלתי שפיטה מעיקרה, שעוסקת בליבת הפעילות הטקטית והמבצעית של צה"ל. את מחוזות האבסורד שאליו הגיע בג"ץ ניתן להבין מדבריו של השופט כבוב: 'למה צה"ל לא יוצא מהמחנות אחרי שייסים את שלב הניקוי של השטח ונותן לרשות הפלסטינית לטפל בפעילות השוטפת?'. לא ייאמן. בג"ץ בשבתו כמדינאי ומצביא".

עו"ד יהודה פואה, יו"ר בצלמו, הוסיף "מדובר בעתירה מופרכת. צפון השומרון הפך לקן צרעות המאיים על ישראל. האם שופטי בג"ץ יקחו אחריות כאשר מחבלים יצאו משם וירצחו את תושבי עפולה? המציאות ההזויה ששופטי העליון שוב ושוב דנים בנושאים ביטחוניים רגישים ומסכנים את חיי אזרחי מדינת ישראל חייבת להיפסק ומיד. אם הדיון היה משודר אזרחי ישראל היו רואים כיצד בג"ץ פוגע בביטחונם".